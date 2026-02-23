Efter stjärnvärvningen – dumpar svensken

ZSC Lions valde att värva Juho Lammikko från New Jersey Devils. Då blir Pontus Åberg den som offras, svensken lånas ut till EHC Kloten.

Pontus Åberg återvänder till Kloten.

Foto: Just Pictures GmbH/Alamy Live News

Pontus Åberg har gjort 20 poäng på 41 matcher i den schweiziska ligan den här säsongen. Den svenska forwarden skrev på för ZSC Lions inför den här säsongen, efter att förra säsongen ha spelat för Rapperswil-Jona Lakers och Kloten. Där han i slutet av säsongen gjorde 16 poäng på 20 matcher för Kloten.

På senare tid har speltiden sjunkit för 32-åringen.

När Lions nu också har plockat in Juho Lammikko får han nu flytta på sig. Den finska forwarden var en prestigevärvning för klubben. Han lämnade nämligen ZSC inför den här säsongen för att spela i NHL. Det blev till slut 24 matcher och två assist innan han valde att vända hem till sin gamla klubb.

Pontus Åberg återvände till Kloten

Det här innebär då att Pontus Åberg blir utlånad till Kloten. Det eftersom att man i Schweiz enbart får ha sex importspelare per match. Med värvningen av Lammikko har Lions nu åtta stycken i truppen, vilket hade inneburit att två spelare hade tvingats att vila varje match.

— Om vår utländska spelarsituation oväntat skulle försämras i de kommande tre kvalmatcherna, till exempel på grund av skador, kan vi komma att återkalla Pontus. Deadline är den 2 mars, säger sportchef Sven Leuenberger i ett pressmeddelande.

Åberg har gjort över 100 matcher i NHL under sin karriär. Tidigare har han spelat för Djurgården, Färjestad och Timrå i SHL.

Source: Pontus Åberg @ Elite Prospects