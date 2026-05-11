NHL-svensken öppnar för Luleå: ”Ska prata mer”

Oskar Sundqvist har utgående kontrakt i NHL – och öppnar nu för en flytt till Luleå. Norrbottningen har utgående kontrakt med St. Louis Blues.

— Luleå Hockey är överst på min lista bland klubbarna i Sverige, säger forwarden till Norrländska-Socialdemokraten.

Efter närmare 600 matcher i NHL har Oskar Sundqvist nu en oviss framtid i ligan. Svensken ska nu spela hockey-VM med Tre Kronor och sitter samtidigt på ett utgående kontrakt med St. Louis. Huruvida det blir en återkomst till klubben till hösten är högst oklart. Samtidigt som det inte heller är säkert att han blir kvar borta i Nordamerika.

Då kan det också bli tal om en comeback i svensk hockey. 32-åringen från Boden spelade i SHL under två säsonger med Skellefteå innan han åkte över till NHL. Blir det en återkomst till Sverige ser det däremot ut att vara en annan klubb som ligger närmast till hands.

Nämligen Luleå.

— Ja. Jag och (Thomas) Fröberg har pratats vid några gånger och fått rätt bra kontakt. Så de vet hur jag tänker och vi ska prata vidare när jag vet mer, berättar forwarden för NSD.

Oskar Sundqvist har under sin karriär vunnit två Stanley Cup och ett SM-guld. Nu jagar han ett VM-guld när han gör sitt första mästerskap med Sverige på seniornivå. Efter mästerskapet i Schweiz återstår det också att se var karriären fortsätter.

Hittills är det bara Luleå som han för en dialog med i Sverige. Och om det blir aktuellt ser det också ut som att klubben kan lösa en övergång.

— Intrycket jag har fått är att det inte ska vara några problem och allt känns skitbra. Luleå Hockey är överst på min lista bland klubbarna i Sverige. Det kommer de vara även om någon annan hör av sig