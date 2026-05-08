Olle Strandell lämnar Leksand efter degraderingen till Hockeyallsvenskan. Nyckelbacken väljer att flytta vidare.

— Han har ett stort hjärta för Leksand och vi hoppas att han en dag kommer tillbaka, säger sportchef Jesper Ollas i ett pressmeddelande.

Olle Strandell deppar efter ishockeymatchen i kvalet till SHL mellan Leksand och HV71 den 24 mars 2026 i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Leksand fortsätter att tappa tunga pjäser efter degraderingen till Hockeyallsvenskan. Det står nu klart att Olle Strandell flyttar vidare i sin karriär. Backen var den här säsongen en av Leksands bästa spelare och gjorde 19 poäng på 52 matcher i SHL. Det räckte däremot inte för att hålla kvar klubben i högsta ligan.

När de nu ska göra en omstart blir det utan 26-åringen.

Under fredagen meddelar Leksand nämligen att backen lämnar klubben. Var karriären fortsätter är ännu inte officiellt, men det blir inte i Dalarna.

— Olle gör en väldigt bra säsong för oss under det gångna året och har nu möjligheten att fortsätta sin resa på annat håll. Han har ett stort hjärta för Leksand och vi hoppas att han en dag kommer tillbaka. Vi önskar Olle stort lycka till kommande säsong, säger sportchef Jesper Ollas.

Olle Strandell har Leksand som moderklubb och kom till klubben efter spel i HV71 och Linköping. Han slog igenom på seniornivå i Mora säsongen 22/23 då det blev 28 poäng på 51 matcher.

Source: Olle Strandell @ Elite Prospects