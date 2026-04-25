Ryktas återvända till SHL − lämnar sin klubb

Oliwer Kaski uppges vara på väg tillbaka till SHL inför nästa säsong.

Nu bekräftar Köln att den finske toppbacken lämnar klubben.

Oliwer Kaski ser ut att komma närmare en flytt till Malmö Redhawks. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Kölner Haie vann grundserien i tyska DEL och var favoriter inför slutspelet. De lyckades däremot inte nå hela vägen utan i stället tog det stopp i semifinal där de förlorade med 4-2 i matcher mot Eisbären Berlin. Därmed tog säsongen slut för Köln som nu i stället får bygga om. Under lördagen tar klubben farväl av ett stort antal personer inom klubben. Bland annat står det klart att huvudtränaren Kari Jalonen och assisterande tränaren Fredrik Norrena lämnar, och i stället ryktas ju Thomas ”Bulan” Berglund och Henrik Stridh ta över i klubben efter tiden i Luleå.

Samtidigt står det också klart att nio spelare lämnar Kölner Haie, varav två av dem är SHL-bekantingar. Både backen Oliwer Kaski och centern Tanner Kero lämnade HV71 förra året och valde då att flytta ner till Tyskland för spel i Köln. Nu tackas duon av och lämnar klubben efter endast en säsong. På sin hemsida skriver Kölner Haie att Oliwer Kaski lämnar klubben ”på egen begäran”.

Oliwer Kaski ryktas nämligen redan ha gjort klart med sin nya klubbadress.

Oliwer Kaski ryktas skriva på för Malmö Redhawks

Det var i början av april som Expressen rapporterade att finländaren är klar för en flytt tillbaka till SHL nästa säsong. Enligt tidningen ska Kaski ha skrivit på för Malmö Redhawks.

Oliwer Kaski flyttade till HV71 mitt under säsongen 2022/23 och blev en viktig spelare för klubben under slutet av säsongen. Han stannade sedan kvar över både säsongen 2023/24, där han hade en stor roll i laget, samt 2024/25. Kaski missade dock i princip hela säsongen för HV71 24/25 på grund av skada och kom endast till spel i en match. Han fick sedan inget nytt kontrakt utan fick lämna förra året.

Den här säsongen har Oliwer Kaski gjort succé i tyska ligan, DEL. Han har varit en toppback för Kölner Haie och har spelat stora minuter för klubben. Kaski stod för 38 poäng på 48 matcher vilket gav en delad sjätteplats i poängligan för backar. Nu ser han alltså ut att återvända till SHL igen, där han tidigare noterats för 30 poäng på 60 matcher.

På meritlistan har Oliwer Kaski ett VM-guld med Finland 2019 och ett VM-silver 2021. Han blev även Gagarin Cup-mästare med Avangard Omsk i KHL 2021.

