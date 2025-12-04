”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Thomas Berglund lämnar snart Luleå efter nio säsonger.

Men ”Bulan” flyttar inte till Schweiz – utan enligt Sportbladets uppgifter blir det i stället Tyskland.

Med sig tar han radarkollegan Henrik Stridh.

Guldvinnande duon lämnar Luleå – för Tyskland. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / COP 159 / SE0057

Thomas ”Bulan” Berglund lämnar till sommaren Luleå. Efter många år i föreningen vann han till slut SM-guld i våras. I samband med att de offentliggjorde att han inte skulle förlänga med klubben gick rykten om att han är klar för ett tränarjobb i Schweiz. Närmare bestämt i SC Bern.

Men enligt Sportbladet har det nu inte lett hela vägen fram. I stället ska han vara överens med tyska Kölner Haie.

Där kommer han enligt tidningens uppgifter att ersätta Kari Jalonen som i sin tur lär ta över efter Rikard Grönborg i finska Tappara. Vidare rapporterar tidningen att till Tyskland följer ”Bulans” assisterande tränare Henrik Stridh med. Det innebär att de svenska klubbarna som kan ha haft ögonen på honom nu kan släppa den ambitionen.