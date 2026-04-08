Uppgifter: Klar för återkomst i SHL

Efter endast en spelad match 2024/25 lämnade Oliwer Kaski Sverige. Nu uppger Expressen att backen är klar för en SHL-återkomst – i Malmö.

När HV71, i december 2022, presenterade Oliwer Kaski beskrev man honom som en toppback man haft ögonen på en längre tid. Men tiden i Jönköping präglades av skador, och inför 2025/26 lämnade han både SHL och Sverige för att hitta rätt i tyska Kölner Haie.

Nu ser 30-åringen ut att vara på väg tillbaka till SHL.

Den starka säsongen i DEL med 38 poäng (11+27), i grundserien, följs av uppgifter i Expressen om just detta. Klubben det handlar om är dock inte HV71, utan konkurrenten i Skåne, Malmö Redhawks. Att vännerna Lauri Pajuniemi och Janne Kuokkanen finns i klubben kan vara en anledning.

Hans Köln är just nu i en semifinal i sitt egna slutspel, och därefter väntas han bli presenterad av Malmö. Där har sportchef Oscar Alsenfelt varit på jakt efter en toppback med möjlighet att spela powerplay. Något Kaski alltså ser ut att bli.

Innan senaste vändan i SHL samlade backen på sig erfarenhet av ett 50-tal AHL-matcher, samt år i KHL, Liiga och collegeligan NCAA.

Source: Oliwer Kaski @ Elite Prospects