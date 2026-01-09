Nolan Zajac spelade SHL-hockey med både Oskarshamn och Timrå.

Nu gör backen ett oväntat klubbval – och flyttar till Frankrike.

Nolan Zajac väljer att flytta till franska Grenoble. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Sedan Nolan Zajac lämnade SHL har han tillbringat tre säsonger i Tyskland. Inför årets säsong fick 33-åringen dock lämna tyska DEL. I stället sökte han sig till Slovakien för spel i HK Spisska Nova Ves.

Där blev det dock endast 0+3 på 17 matcher för Zajac innan han lämnade klubben. Nu har backen sedan gjort klart med en ny klubbadress. Han gör ett oväntat klubbval och flyttar till Frankrike. Därför har han skrivit på för regerande mästarna Grenoble.

– Min familj och jag är mycket glada över möjligheten att bidra till klubbens vinnande tradition. Jag längtar till att vara på plats och vara en del av laget. Jag är väldigt glad eftersom det här blir min första resa till Frankrike och jag har hört mycket positivt om både laget och staden, säger Zajac på klubbens hemsida.

Nolan Zajac hjälpte Oskarshamn upp till SHL

Nolan Zajac kom till Sverige 2018 när han skrev på för Oskarshamn. Han gjorde sedan succé och vann backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan med 31 poäng på 52 matcher. Zajac hjälpte Oskarshamn till klubbens historia avancemang till SHL 2019 men lämnade sedan för spel i Norge.

Efter att ha gjort otroliga 58 poäng på 44 matcher för Stavanger Oilers, och kommit tvåa i poängligan i norska ligan, återvände han till Oskarshamn för spel i SHL. Kanadensaren stod sedan för en stark säsong med 28 poäng på 47 matcher vilket ledde till att han fick ett avtal hos SHL-konkurrenten Timrå.

I Timrå var Zajac däremot inte lika framgångsrik utan lämnade efter en säsong där han blott noterats för 15 poäng på 52 matcher. Nolan Zajac är lillebror till centern Travis Zajac som spelade över 1 000 NHL-matcher för New Jersey Devils och New York Islanders innan han avslutade karriären 2021.

