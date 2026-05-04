Lämnade Frölunda – ansluter mitt i slutspelet

Noah Dower Nilsson lämnade Frölunda och skrev på för Detroit Red Wings.

Nu åker han över för att avsluta säsongen i farmarlaget Grand Rapids Griffins som spelar Calder Cup-slutspel.

Noah Dower Nilsson får avsluta säsongen med jakten på Calder Cup. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Bara några dagar efter att Frölunda blivit utslagna i SM-slutspelet mot Luleå stod det klart att Noah Dower Nilsson skulle lämna Göteborgsklubben. Han skrev nämligen på sitt första NHL-kontrakt med Detroit Red Wings och kommer att spela i Nordamerika nästa säsong.

21-åringen kommer däremot att få testa på spelet på andra sidan Atlanten redan nu.

Under måndagskvällen meddelar Detroits farmarlag i AHL, Grand Rapids Griffins, att de skriver ett tryout-avtal med Dower Nilsson för resten av årets säsong. Forwarden åker därmed över till Nordamerika och ansluter till laget direkt. Han kommer då att kliva rakt in i klubbens jakt på Calder Cup, AHL:s motsvarighet till Stanley Cup.

. @CopperRockGR Building Strong Update: The Griffins signed forward Noah Dower-Nilsson to a professional tryout #GoGRG



DETAILS | 🔗 https://t.co/vQdSoMDipc pic.twitter.com/awFvimNnkU — y-Grand Rapids Griffins (@griffinshockey) May 4, 2026

Grand Rapids Griffins var bäst i den västra konferensen och kom tvåa i hela AHL under grundserien med 51 vinster och 107 poäng efter 72 omgångar. De är således ett av de starkaste lagen i slutspelet som började för ett par veckor sedan. I nuläget står det 1-1 i matcher i divisionssemifinalen mellan Grand Rapids Griffins och Manitoba Moose.

Noah Dower Nilsson lämnade Frölunda efter två säsonger i SHL

Noah Dower Nilsson har Borås HC som moderklubb men flyttade till Frölunda som ung där han har spelat sedan dess. Han kom upp och fick göra SHL-debut säsongen 2022/23 men missade sedan nästan hela säsongen 2023/24 på grund av skada. Dower Nilsson har därefter varit ordinarie för Frölunda i SHL de senaste två säsongerna. I fjol stod han för tio poäng på 35 matcher och den här säsongen har han förbättrat sig till 16 poäng på 48 matcher. Under kvartsfinalen mot Luleå stod Dower Nilsson även för 2+2 på sex matcher vilket var näst bäst i Frölunda.

I NHL-draften 2023 valdes Noah Dower Nilsson i tredje rundan av Detroit Red Wings.

Source: Noah Dower-Nilsson @ Elite Prospects