Bekräftar efter SHL-intresset: Tappar succéforwarden

Enligt Expressen har Linköping vunnit SHL-kampen om Arvid Degerstedt. Nu meddelas han lämna Mora – tillsammans med Travis Treloar.

– Det finns väl inget att hymla om att om vi kan få Arvid att stanna kvar ett år till så vill vi såklart att han gör det. Men kommer det en chans från SHL så kommer han antagligen att ta det.

När Andreas Hägglund, då fortfarande sportchef i Mora, öppnade upp för hockeysverige.se om sina stjärnspelare, var det så det lät kring Arvid Degerstedt. 26-åringen stod nämligen för karriärens bästa säsong när han under 2025/26 tryckte in 15 mål och 21 assist i Hockeyallsvenskan.

Nu bekräftar Mora helt och hållet att Degerstedt lämnar, och det samtidigt som Travis Treloar.

Det hela kommer efter stort intresse från SHL, och uppgifter från tidigare i veckan om 26-åringens klubbval. Enligt Expressen är det nämligen Linköping som vunnit kampen om Degerstedt. Värvningen väntas bli officiell inom kort.

För 24-årige centern, Travis Treloar, kommer detta besked efter ett första proffsår. Han anslöt från collegeligan NCAA och lämnar med 20 gjorda poäng på 45 matcher.

