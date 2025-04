Klart: Hit flyttar toppbacken

Michael Joyaux gjorde succé i Oskarshamn och slog rekordet för flest mål av en back i HockeyAllsvenskan.

Men nu flyttar amerikanen vidare – och skriver på för Löwen Frankfurt i Tyskland.

Michael Joyaux är klar för en ny klubb efter succén i Oskarshamn. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Inför årets säsong värvade Oskarshamn in spetsbacken Michael Joyaux som närmast kom från spel i farmarligans farmarliga ECHL.

Det blev sedan stor succé för Joyaux i HockeyAllsvenskan då han klev fram och blev ett stort offensivt hot för Oskarshamn. Han öste då in mål under vintern vilket också ledde till att han skrev in sig i de allsvensk historieböckerna. I grundseriens sista omgång prickade han nämligen in sitt 20:e mål för säsongen och slår då rekordet för flest mål av en back under en säsong i HockeyAllsvenskan.

28-åringen kom då på delad sjätte plats i skytteligan. Hans 38 poäng var också tredje bäst av alla backar i ligan den här säsongen, endast Henrik Larsson och Colby Sissons stod för fler poäng.

Michael Joyaux flyttar till Tyskland

Oskarshamn kunde då inte behålla Joyaux efter den stora succén och tidigare i veckan meddelade Oskarshamn att amerikanen är en av spelarna som lämnar klubben efter säsongen.

Tidiga uppgifter sade då att amerikanen skulle flytta till Tyskland och det har rapporterats om att han var på väg till Augsburg till nästa säsong. Men så blir det inte.

Michael Joyaux skriver i stället på för en annan tysk klubb, nämligen Löwen Frankfurt. Klubben skriver på sin hemsida att de reste till Sverige för att scouta och träffa honom i början av 2025 och Joyaux har även redan varit nere i Frankfurt och träffat sin nya klubb efter att Oskarshamn åkte ut i kvartsfinalen mot BIK Karlskoga.

– Michael Joyaux kommer bidra med sina offensiva egenskaper både i fem-mot-fem-spelet samt i powerplay. Han fattar också smarta beslut över hela isen, oavsett om det är med eller utan puck, och kommer att hjälpa oss avsevärt med att driva spelet bakifrån, säger Löwen Frankfurts utvecklingscoach Jan Barta.

Joyaux är nu en av endast tre spelare som Löwen Frankfurt har på kontrakt inför nästa säsong. Den här säsongen spelade svenskarna Linus Fröberg och Maksim Matushkin i klubben.