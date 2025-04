Får lämna – oviss framtid för förre SHL-profilen

Leo Komarovs hockeyframtid är oviss.

Via sin hemsida meddelar HIFK att den tidigare SHL-profilen inte blir kvar i klubben.

Leo Komarov.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Leo Komarov anslöt till finska HIFK från Luleå inför säsongen 2023/24. Efter två säsonger i huvudstadsklubben står det nu klart att 38-åringen inte blir kvar i klubben.

Under tisdagen meddelade HIFK att Komarov, tillsammans med Miika Roine, Ronald Knot och Oskari Manninen lämnar klubben.

– Det handlar om erfarna proffs vars värde för laget inte nödvändigtvis syns i poängstatistiken, säger sportchefen Janne Pesonen.

– Tack för ert bidrag till laget. HIFK önskar hela kvartetten allt gott i framtiden.

Har haft skadefyllda säsonger

Komarovs tid i HIFK har kantats av skadebekymmer. Förra säsongen blev det bara 20 matcher för Komarov och denna säsong missade han en dryg tredjedel av grundseriens matcher och MTV Uutiset skriver nu att det är möjligt att Komarovs hockeykarriär kan ta slut den här våren.

Den 38-årige forwarden gjorde 18 poäng (9+9) för Luleå under säsongen 2022/23 och har under sin karriär samlat på sig 491 NHL-matcher med Toronto och New York Islanders. På meritlistan har han ett VM-guld, ett OS-guld, två VM-silver, ett OS-brons samt två Gagarin Cup-titlar.