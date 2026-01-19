Klart: Där hamnar profilen

Leo Komarov har gjort klart med Kiekko-Esbo för resten av säsongen. 38-åringen gör därmed comeback till ishockeyn efter att inte ha spelat på hela säsongen.

Leo Komarov, här i Luleåtröjan, är klar för Kiekko-Esbo.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

En lång och framgångsrik karriär fortsätter nu i Kiekko-Esbo. Leo Komarov har vunnit det mesta som går att vinna inom ishockeyn. VM, OS, Spengler Cup och Gagarin Cup i Ryssland är några av titlarna han har samlat på sig under sin karriär. Dessutom blev det över 500 matcher i NHL för finländaren.

Säsongen 22/23 var han en stor profil i SHL för Luleå. Det blev däremot bara en säsong i Norrbotten innan han flyttade till Helsingfors IFK, där det blev två säsonger.

Efter att den förra säsongen tagit slut har han gått klubblös, men nu är det alltså klart med en ny klubb. Det handlar om Kiekko-Esbo i den finska högstaligan. Klubben, som håller till i utkanterna av Helsingfors, ligger nia i tabellen. Där blir han lagkamrat med svensken Arvid Aronsson.

— Jag bidrar med bredd och erfarenhet till laget, och rollen är vad tränaren säger. Jag hoppas att jag kan vara ett exempel för de yngre spelarna både på och av isen, säger han i ett pressmeddelande.

Leo Komarov gjorde 18 poäng på 49 matcher för Luleå i SHL.