Lassi Thomson gjorde succé i Malmö och skrev NHL-kontrakt med Ottawa Senators. Efter ett år i Nordamerika återvänder nu backen till Europa – men inte till Schweiz.

Lassi Thomson nobbar en återkomst till Malmö.

Nästa säsong blir det nämligen spel i Lugano för Lassi Thomson. Den finländska backen gjorde säsongen 24/25 succé i SHL med 17 mål och tolv assist för Malmö. Med det var han en av seriens främsta backar. Efter den säsongen valde finländaren att krita på ett NHL-kontrakt med Ottawa.

Den här säsongen har det blivit elva matcher i NHL och 55 i AHL. Nu står det också klart att backen återvänder till Europa.

Men det blir alltså ingen återkomst till Sverige eller Malmö. Nästa säsong blir det spel i Lugano för 25-åringen. Den klassiska klubben har skrivit ett tvåårskontrakt med finländaren och han gör därmed svenskarna Olle Lycksell och Carl Dahlström sällskap nästa säsong.

— Lassi är en back med framträdande offensiva egenskaper som de senaste säsongerna har spelat på hög nivå. Under säsongen 2024/25 var han en av de bästa i sin roll i den svenska högstaligan. Han är mycket kreativ, åker skridskor mycket bra och har ett utmärkt skott. Han kommer att hjälpa oss i numerärt överläge och leda vårt spel i fem mot fem, han besitter en naturlig ledarskapskvalitet och står inför de bästa åren i sin karriär, säger sportchefen Janick Steinmann i klubbens sociala medier.

Lassi Thomson är nu klar för spel i en tredje europeisk liga efter att tidigare ha spelat i SHL och Liiga. Under året i Malmö fick han göra A-landslagsdebut med Finland och det blev då totalt tolv landskamper.

