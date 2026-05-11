Lämnade Sverige – där hamnar profilen

Konstantin Komarek har gjort 13 säsonger i Sverige. Nu är centern klar för en flytt hem till Österrike – nästa säsong blir det spel i Vienna Capitals.

Konstantin Komarek jublar efter kvalet till Hockeyallsvenskan mellan Västerås och Troja/Ljungby den 21 mars 2026 i Västerås.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Efter att ha spelat i SHL med Karlskrona, Malmö och Luleå skrev Konstantin Komarek på för Västerås. Där blev det tre tunga säsonger för centern som har varit kapten de två senaste säsongerna. Varken han själv eller laget levde upp till förväntningarna. I år blev det också ett kval för föreningen där de överlevde efter att ha vunnit mot Troja/Ljungby i play out.

I kvalspelet gjorde också 33-åringen åtta poäng på fem matcher.

Men efter säsongen stod det snabbt klart att parterna går skilda vägar. Nu har han också hittat en ny klubb. Nästa säsong blir det spel i Vienna Capitals. Det blir därmed en flytt till hemstaden där allt började en gång.

— Tanken på att spela i Wien igen har funnits i mitt huvud ett tag. Det var här allt började för mig. Som ung pojke tittade jag på Capitals och drömde om att vara på isen här. Tajmingen för flytten till Wien är perfekt för mig och min familj, säger spelaren själv i ett pressmeddelande.

Konstantin Komarek har aldrig representerat Vienna Capitals utan under hans tidigare tid i Österrike blev det spel i Salzburg. Totalt har det blivit 13 säsonger i Sverige för centern. Redan 2008 flyttade han hit för att spela juniorhockey i Luleå. Det blev sedan åtta säsonger i SHL/Elitserien och tre säsonger i Hockeyallsvenskan. Nu ser tiden i Sverige ut att vara över för profilen.

