Vänder hem till SHL – efter 14 år: ”Vet vad som krävs för att vinna”

Efter 14 år i andra ligor är Klas Dahlbeck tillbaka i SHL. På fredagen meddelar Malmö Redhawks att de tecknat ett treårskontrakt med veteranbacken som närmast kommer från schweiziska Davos.

– Jag är väldigt glad och stolt över att ha skrivit på för Redhawks, säger Dahlbeck i ett pressmeddelande.

Klas Dahlbeck är tillbaka i SHL.

Han lämnade Sverige och Linköping som 21-åring 2012.

14 år senare gör Klas Dahlbeck re-entré i den svenska toppligan. Då har han hunnit med sex säsonger och 170 NHL-matcher i Nordamerika, fyra säsonger i KHL med CSKA Moskva samt fyra säsonger med Davos i Schweiz.

Nu har han tecknat ett treårsavtal med Malmö Redhawks.

– I Klas får vi in en ledare som har varit på högsta nivå under lång tid. Han har spelat stora minuter i både NHL och Europa, och vet exakt vad som krävs för att vinna. Den erfarenheten är ovärderlig för oss, säger sportchefen Oscar Alsenfelt om nyförvärvet.

Klas Dahlbeck spelade final i Schweiz

Dahlbeck, som fyller 35 år i sommar, har ett JVM och ett VM på meritlistan. Under sina år i Ryssland blev han Gagarin Cup-mästare med CSKA två gånger om.

– Jag är väldigt glad och stolt över att ha skrivit på för Redhawks. Det känns som en inspirerande miljö med höga ambitioner, och jag ser verkligen fram emot att bli en del av den här gruppen, säger Klas Dahlbeck.

– Det finns mycket potential i laget och jag tycker att det känns som att vi kan bygga något riktigt starkt tillsammans. Min inställning är att vi ska vara ett lag som är jobbigt att möta varje kväll – strukturerade, disciplinerade och hårt arbetande. Personligen ser jag fram emot att bidra så mycket jag kan och vara med och driva laget framåt.

Han avslutade sin sejour i Schweiz med att förlora finalen mot Roger Rönnbergs Fribourg-Gotteron. Det blev 3–4 i matcher efter att Lucas Wallmark, nyligen presenterad av Björklöven, sköt det avgörande övertidsmålet i förlängningen av den sjunde och avgörande matchen.

Kontraktet med Klas Dahlbeck löper till och med säsongen 2028/29.

