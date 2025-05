Klart: Här hamnar stjärnan – lämnar SHL

Patrick Russel har varit en del av Linköpings organisation i totalt åtta år, men har redan lämnat klubben.

Nu står det klart att forwarden inte bara lämnar Linköping utan SHL – han hamnar i Kölner Haie

— Jag är exalterad över att gå med i laget nästa säsong, säger Russell till Eishockey-Magazin.

Patrick Russell kommer spela i Kölner Haie nästa säsong. Foto: Carl Sandin/Bilbyrån.

Patrick Russell har spelat för Linköping i fyra raka säsonger. Utöver det spelade danska forwarden för klubbens juniorlag under fyra säsonger från 2009 till 2013. För drygt två månader sedan bekräftades det dock redan att det inte skulle bli någon förlängning i Linköping till nästa säsong.



Nu står det klart var Russell hamnar nästa säsong. 32-åringen lämnar SHL och Sverige bakom sig och har värvats av tyska Kölner Haie.



— Efter att ha pratat med ledningen och fått en känsla för vad KEC handlar om, stod det snabbt klart att det var rätt val för mig och min familj. Jag har bara hört bra saker om klubben, fansen och staden – särskilt från min gode vän Frederik Storm. Jag är exalterad över att gå med i laget nästa säsong och vill göra min del för att hjälpa oss att nå framgång tillsammans som klubb, säger Russell till Eishockey-Magazin.

Kommer till ett hungrigt lag

Russell berättar att han har följt Köln under slutspelet och hoppas kunna bygga vidare på framgångarna. Klubben tog sig hela vägen till final men förlorade sedan mot Eisbären Berlin. Kölns sportchef Matthias Baldys ser håller med Russell och ser fram emot att få förstärkningen.



— Vi är glada att Patrick Russell nu är en del av vår trupp. Patrick har redan skaffat sig mycket internationell erfarenhet under sin karriär och har på olika stationer bevisat att han är en lagspelare och kan vara en viktig del av framgångsrika lag. Han är mångsidig i sin offensiva linje och passar bra in i hur vi vill spela hockey, säger Baldys.



Det återstår att se hur det går för Russell när han ska göra sitt debut i tyska ligan DEL.