Linus Pettersson är ett namn som nämnts för MoDo inför 2026/27. Nu har den norska ligans poängkung presenterats i Stavanger.

Linus Pettersson, tidigare i MoDo, skriver på för Stavanger. Foto: Bildbyrån (montage).

26-årige Linus Pettersson kommer att fortsätta sin karriär i Norge. Trots att han förekommit på listor över potentiella nyförvärv i MoDo var det aldrig särskilt nära. Det skrev Expressens silly-expert Johan Svensson tidigare under onsdagen.

Nu är det också bekräftat av Stavanger att man plockar in forwarden från Narvik.

– Linus har hög kvalitet och mycket kreativitet i det han gör med pucken. Han kommer att bli en box-öppnare för oss, säger den nöjde huvudtränaren Anders Gjøse på lagets sajt.

Och med det facit Pettersson haft i den norska ligan är glädjen förståelig. Bara under 2025/26-säsongen gjorde han flest poäng i hela serien med 22 mål och 31 assist. Året dessförinnan var han inte heller långt bort med lika många mål, men 20 noterade framspelningar.

Linus Pettersson, med Husum HK som moderklubb, lämnade Sverige 2024. Då hade hans tid i MoDo följts av tre år i Kristianstad, där han följde med ner i Hockeyettan efter en nedflyttning. Innan allt detta slog han sig fram i Ö-vikklubbens juniorverksamhet och spelade 77 matcher i A-laget.

Kontraktet med Stavanger är skrivet över ett år.

Source: Linus Pettersson @ Elite Prospects