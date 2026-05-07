Joonas Lyytinen har inte följt med Leksand ner i Hockeyallsvenskan. Nu är den 31-årige backen istället presenterad av KalPa.

Joonas Lyytinen byter Leksand mot KalPa. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Redan innan Leksand trillade ur SHL började det ryktas kring framtiden för Joonas Lyytinen. Därefter uppgav Savon Sanomat, i mars, att backen gjort klart med en flytt hem till Finland och KalPa.

Nu har moderklubben presenterat den 31-årige backen.

Totalt sex nyförvärv presenteras av Liiga-föreningen under torsdagen, där även Elias Vilén, senast i Kalmar, nämns. För Joonas Lyytinen innebär det en återkomst efter hela nio år. När han lämnade, 2017, var det för spel i Nordamerika och AHL. Detta efter att han tre år tidigare valts av Nashville Predators i NHL-draften. Det blev lite mer än ett år i USA innan han vände hem till Finland.

Lyytinen kom till Sverige första gången under 2022/23. Han bytte sedan Timrå mot Leksand till 2024.

I Elias Viléns fall var tiden i Sverige endast ett kort inhopp inder föregående säsong. Han stannade på sju matcher i Kalmar och Hockeyallsvenskan.

Source: Joonas Lyytinen @ Elite Prospects