Kopplas ihop med SHL-centern – svarar nu

Nybro Vikings letar efter en center som ska förstärka laget.

Då kopplas laget ihop med Kalle Hemström, 19, i Malmö.

– Vi ska ha in en solid center som vi kan luta oss emot, säger tränaren Albin Blomqvist till Barometern-OT.

Albin Blomqvist svarar efter ryktena om Kalle Hemström till Nybro Vikings. Foto: Bildbyrån (Montage)

Nybro Vikings är nästan klara med sitt lagbygge inför den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan.

Klubben har två platser kvar att fylla, bland annat ska en ”allround-forward” som kan spela både center och forward värvas. Däremot är det en bärande center som står högst upp på önskelistan just nu.

– Vi tittar ganska brett och det är verkligen inte något som är nära. Vi försöker se över vad som finns – och han ska passa in i vårt sätt att spela och vara, säger lagets tränare Albin Blomqvist till Barometern-OT.

Kalle Hemström kan lånas ut från Malmö Redhawks till Nybro Vikings

Enligt Albin Blomqvist finns det många namn som Nybro just nu håller på att sortera igenom som potentiella nyförvärv.

– Vi är inte under tvåsiffrigt i vad vi tittar på. Det är långt ifrån något som är klart, sedan får vi banta ner listan och det ska passa in rätt. Vi ska ha in en solid center som vi kan luta oss emot, säger den nye huvudtränaren.

Ett namn som ryktas vara aktuellt är Malmö Redhawks 19-årige center Kalle Hemström. Tidigare i veckan skrev Expressen att Malmö tittar efter att låna ut Hemström till HockeyAllsvenskan och att Nybro kan vara ett alternativ för junioren. Enligt Barometern-OT pekar också mycket mot att Hemström kommer att spela i Nybro Vikings nästa säsong.

– Jag har inte så mycket att kommentera om det, säger Albin Blomqvist kortfattat om uppgifterna.

Kalle Hemström sköt 15 mål och 21 poäng på 20 matcher för Malmös U20-lag den gångna säsongen. Han visade också framfötterna när han fick chansen i SHL och stod för 1+0 på 29 matcher med A-laget. 19-åringen belönades därför med ett treårskontrakt med Malmö Redhawks, men ser nu alltså ut att kunna bli utlånad under kontraktets första år.

