Joseph Berger bröt sitt kontrakt med Malmö Redhawks.

Nu är backen klar för en ny klubb – och skriver på för finska KooKoo.

Joseph Berger blir nästa SHL-back att flytta till Finland. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Tidigare under lördagen gick Malmö ut med nyheten att de går skilda vägar med backen Joseph Berger. 25-åringen har fått begränsat med istid i Malmö ända sedan han värvades från Mora 2024 och parterna kom nu överens om att bryta avtalet.

– Joseph har hanterat sin situation på ett föredömligt sätt och alltid varit professionell i sin vardag. I den konkurrens vi har just nu har han haft svårt att få den roll han önskar, och vi har därför tillsammans kommit fram till att det här är den bästa lösningen för båda parter. Vi önskar Joseph ett stort lycka till framöver och tackar honom för hans tid i klubben, sade Malmö-s sportchefen Oscar Alsenfelt på klubbens hemsida.

Joseph Berger flyttar till Finland

Nu har Joseph Berger hittat sin nya klubbadress. Han blir nästa SHL-back att söka sig till Finland och presenteras nu av KooKoo. I klubben blir han lagkamrat med svenske forwarden Marcus Davidsson samt förre SHL-profilen Vilmos Galló.

– Vi har haft lite ont om försvarare och Berger kommer därför in lägligt just nu. Joseph kommer att vara ett bra tillskott till vårt försvar. Hans styrkor är att spela bra i båda ändar av isen och jag tror att han, som en väldigt rörlig spelare, passar bra in i vårt spelkoncept, säger KooKoos sportchef Antti Tuomenoksa.

Under sin tid i Malmö spelade Berger 55 SHL-matcher och noterades för två poäng. Tidigare i sin karriär har han gjort 126 matcher i HockeyAllsvenskan med Karlskrona, Almtuna, Södertälje, Tingsryd och Mora.

Source: Joseph Berger @ Elite Prospects