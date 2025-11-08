Joseph Berger har haft svårt att ta plats i Malmö Redhawks.

Nu går parterna skilda vägar – kontraktet bryts och Berger lämnar klubben.

– Vi har tillsammans kommit fram till att det här är den bästa lösningen för båda parter, säger sportchefen Oscar Alsenfelt.

Joseph Berger lämnar Malmö med omedelbar verkan. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

2024 värvades backen Joseph Berger till Malmö Redhawks efter att ha haft en stark säsong i Mora IK. Men i SHL har istiden blivit knapp för Berger. I fjol kom han in och spelade ordinarie i Malmö under säsongens första halva, men därefter blev istiden mindre och mindre. I slutet av säsongen petades sedan backen helt av Malmö och var utanför laget. Han stannade därmed på 0+2 på 40 matcher under sin debutsäsong i SHL.

Den här säsongen har det inte blivit någon förbättring för Frölundaprodukten. Han har mestadels bara fått några ströminuter för Malmö och även varit utanför laget ett par matcher under hösten. Nu meddelar Malmö därför att parterna har enats om att bryta kontraktet.

– Joseph har hanterat sin situation på ett föredömligt sätt och alltid varit professionell i sin vardag. I den konkurrens vi har just nu har han haft svårt att få den roll han önskar, och vi har därför tillsammans kommit fram till att det här är den bästa lösningen för båda parter. Vi önskar Joseph ett stort lycka till framöver och tackar honom för hans tid i klubben, säger Malmö Redhawks sportchef Oscar Alsenfelt.

Joseph Berger flyttar utomlands

Malmö Redhawks skriver i pressmeddelandet att Joseph Berger lämnar föreningen för ”spel i en annan klubb utomlands”. Exakt var Berger kommer att spela framöver är däremot ännu inte känt. Under sin tid i Malmö spelade Berger 55 SHL-matcher och noterades för två poäng. Tidigare i sin karriär har han gjort 126 matcher i HockeyAllsvenskan med Karlskrona, Almtuna, Södertälje, Tingsryd och Mora.

Source: Joseph Berger @ Elite Prospects