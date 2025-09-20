Efter att ha varit klubblös sedan i våras har Joni Ortio nu hittat en lösning.

Den förre SHL-keepern är klar för spel i ”svenskklubben” Vasa Sport.

Joni Ortio är klar för en ny klubbadress i Finland. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Förra året lämnade Joni Ortio Sverige efter två säsonger i SHL med HV71. Han flyttade hem till Finland och spelade för först Ässät innan han bytte och avslutade säsongen i Lukko.

Därefter har 34-åringen varit klubblös inför säsongen 2025/26 och väntat på en ny lösning. Nu har målvakten dock gjort klart med en ny klubbadress. Under lördagen presenterar nämligen Vasa Sport att de har värvat Ortio på ett korttidskontrakt. Vasa-målvakten Miroslav Svoboda har åkt på en skada som gör att han blir borta en längre tid. Därför plockar klubben in Ortio på ett kontrakt som gäller fram till 31 oktober. Klubben skriver att Ortio kommer att ansluta till laget på måndag och är uttagningsbar till matchen mot Jukurit på tisdag.

Joni Ortio blir lagkamrat med svenskarna

Vasa ligger i västra Finland och Sport har blivit en ”svenskklubb” de senaste åren då ett stort antal blågula spelare söker sig till klubben. Den här säsongen är det sju svenskar som spelar i Vasa Sport. Det är backarna Theodor Johnsson och Ludvig Claesson samt forwards Simon Hjalmarsson, Ludvig Larsson, Kalle Miketinac, Sebastian Stålberg och Johan Sundström.

Joni Ortio är en meriterad målvakt som bland annat har gjort 37 NHL-matcher med Calgary Flames samt spelat två VM med Finland. Han flyttade till Sverige 2016 och spelade två säsonger i Skellefteå AIK där han var en toppmålvakt i SHL. Finländaren spelade sedan flera år i KHL och Schweiz innan han återvände till SHL för spel i HV71 mellan 2022 och 2024. Ortio har dock haft det tyngre de senaste säsongerna i SHL och Liiga där han har blandat och gett i sina prestationer.

Source: Joni Ortio @ Elite Prospects