Så sent som under säsongen 2022/23 spelade han i SHL med Leksand.

Nu avslutar 29-årige John Quenneville karriären för att bli tränare i FPHL.

John Quenneville i Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

2024/25-säsongen i finska Tappara blir den sista John Quenneville gör som spelare.



Trots att den tidigare SHL-spelaren ryktats till Augsburger Panther under sommaren har beskedet nu kommit att han valt att avsluta karriären som 29-åring. Efter att Rikard Grönborgs klubb inte valt att förlänga samarbetet presenteras nu nämligen Quenneville i en egen tränarroll.



John Quenneville, som valdes i första rundan av NHL-draften 2014, kliver in i FPHL-laget Binghamton Black Bears som assisterande tränare.



– Tillskottet av John Quenneville är inte bara monumentalt för Black Bears-organisationen, utan för hela ligan. Vi har tur som har någon så högkvalificerad som ”Q” i vårt omklädningsrum. Han har hjälpt laget och mig bakom kulisserna i ett par år innan han flyttade utomlands. Att nu ha honom i vårt omklädningsrum oftare är en välsignelse. Jag vet att han kommer att bidra med hög energi och hockeykunskap på toppnivå till spelarna, säger huvudtränare Brant Sherwood i pressmeddelandet på lagets sajt.

Gjorde 19 matcher för Leksand

Kanadensaren hann med 42 NHL-matcher innan han 2021 flyttade till Europa och Schweiz. Succén där följdes av flytten till Leksand, där ”Q” gjorde tolv poäng på 19 matcher och inom kort återvände till AHL, under samma säsong.



HC Lugano och Tappara blev hans sista klubbar i karriären.

