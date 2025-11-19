Jessica Adolfsson får lämna PWHL-klubben Ottawa Charge, bara dagar innan premiären på lördag. 27-åringen kom till klubben under fjolårssäsongen och har bara hunnit spela en match för dem.

Jessica Adolfsson i HV71.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Under fjolåret värvades Jessica Adolfsson till PWHL-klubben Ottawa Charge från HV71 – då hann hon bara med en match innan säsongen var över. Den 27-åriga backen hade kontrakt även över den här säsongen, men nu står det klart att svenskan får lämna i förtid, detta enligt Daily Faceoff.

Inför lördagens premiär har PWHL-lagen bantat sina trupper till enbart 23 spelare och en av de som strök med var just Adolfsson. Även norskan Emma Bergesen, som inledde säsongen i HV71, tvingades lämna klubben i förtid.

Adolfsson har spelat totalt 242 matcher i SDHL, och noterats för 88 poäng (25+63). Under sin karriär har hon även hunnit med två säsonger i NCAA, där hon stod för 25 poäng (9+16) på 68 matcher. Hon har även gjort flera landskamper för Sverige, och representerat Sverige i fem VM samt ett OS. På internationell nivå har hon noterats för 15 poäng (6+9) på 65 matcher.

Source: Jessica Adolfsson @ Elite Prospects