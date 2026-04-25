Jesper Olofsson bröt kontraktet med MoDo tack vare en klausul. Nu är 34-åringen klar för spel i Jukurit nästa säsong.

Jesper Olofsson deppar efter ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan MoDo och Karlskoga den 11 april 2026 i Örnsköldsvik.

Återkomsten till MoDo blev inte vad Jesper Olofsson hade hoppats på. Första säsongen tillbaka i moderklubben ramlade laget ur högsta ligan efter kvalspel mot HV71. Forwarden valde då att följa med ner till Hockeyallsvenskan – där han inte fick det att lossna.

Det blev den här säsongen 29 poäng på 45 matcher jämfört med 32 poäng på 49 matcher i SHL året innan. Efter att MoDos säsong tog slut mot Karlskoga i semifinalen stod det också klart att veteranen lämnar klubben.

Nu har han gjort klart med en ny klubb. Det blir till hösten spel i Jukurit.

— Jesper har en enorm mängd erfarenhet, skicklighet och tävlingsförmåga. Han har spelat i tuffa miljöer, i stora roller och under press. Han är precis den typen av anfallare vi letade efter nästa säsong, säger klubbens sportchef Mikko Hakkarainen i ett pressmeddelande.

Jesper Olofsson har under sin långa elitkarriär spelat över 300 matcher i SHL där han bland annat även har representerat Färjestad och Skellefteå. Han har även gjort ett antal år i Schweiz samt nio landskamper för Tre Kronor. Nu blir det för första gången i karriären spel i Finland.

