Bekräftat: Talangen lämnar HV71

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jamiro Reber är klar för Fribourg-Gottéron. Den schweiziska klubben har presenterat 19-åringen på ett tvåårskontrakt från och med nästa säsong.

Jamiro Reber spelar i Fribourg från och med nästa säsong.

Foto: David Wreland / Bildbyrån.

I Minnesota är just nu Jamiro Reber för att göra sitt tredje JVM för Schweiz. Talangen slog sig in i SHL redan förra säsongen och har i år gjort tre mål på 22 matcher för HV71. Det är hans tredje säsong i klubben och nu står det även klart att det blir den sista för den här gången.

19-åringen har nämligen skrivit på för Fribourg-Gottéron i Schweiz.

Roger Rönnberg är som bekant tränare för klubben och under hösten har det ryktats om en flytt hem till alplandet. Något som nu alltså bekräftas av den schweiziska klubben.

Det nya kontraktet gäller i två säsonger från och med nästa höst. Efter JVM kommer han därmed att återvända till Jönköping och slutföra säsongen i Sverige.

Förra säsongen blev det 15 poäng på 47 matcher i SHL för talangen. Dessutom var han högst bidragande att HV71 höll sig kvar i SHL med fyra poäng på sex matcher i kvalspelet mot MoDo.