Jacob Sagadin flyttar vidare efter tiden i Luleå.

20-åringen är i stället klar för spel i USHL med Fargo Force.

Jacob Sagadin är klar för spel i Nordamerika. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

I somras valdes Luleåtalangen Jacob Sagadin i USHL-draften med ambitionen att ta klivet över till den amerikanska juniorligan. Han tingades av Fargo Force och det är faktiskt andra gången i sin karriär som 20-åringen väljs i draften. 2023 blev Sagadin nämligen vald av Tri-City Storm i USHL-draften men forwarden flyttade aldrig över till klubben utan stannade i Sverige.

Den här gången tar dock Sagadin klivet till andra sidan Atlanten. Efter att ha valts i USHL-draften i maj står det nu även klart att talangen ska spela för Fargo Force den kommande säsongen. Jacob Sagadin har deltagit i klubbens försäsong och är nu även klar för spel när säsongen börjar. 20-åringen är även överens med Bentley University i den amerikanske collegeligan NCAA från och med 2026.

Han blir den andra svensken i Fargo Force den kommande säsongen, även backlöftet Axel Löfgren ska spela i klubben.

Jacob Sagadin spelade en finalmatch för Luleå

Jacob Sagadin är fostrad i Troja-Ljungby men flyttade sedan till Växjö där han inledde sin juniorkarriär. Han avancerade genom Växjös system och under säsongen 2022/23 fick han göra sin SHL-debut. 2023 spelade Sagadin även U18-VM med Småkronorna och tog silver i Schweiz efter finalförlusten mot USA. Forwarden fick ingen speltid i SHL säsongen 2023/24 och förra året sökte han sig sedan vidare och lämnade Växjö för Luleå.

I Luleå stod Jacob Sagadin för en stark säsong i fjol. På 50 matcher i U20 Nationell gjorde han 19 mål och totalt 49 poäng. Endast storlöftet Jakob Ihs Wozniak gjorde fler poäng i Luleås U20-lag. Sagadin var ombytt i en SHL-match under grundserien och han fick sedan även hoppa in i laguppställningen för Luleå i den tredje SM-finalen mot Brynäs i våras.

Source: Jacob Sagadin @ Elite Prospects