Isac Born, 21, lämnar Frölunda med ett år kvar på kontraktet.

Det bekräftar föreningen på fredagen.

Samtidigt har han tidigare ryktats vara klar för en återkomst till Malmö, dit han var utlånad under en period under hösten.

Isac Born har spelat i Frölundas A-lag sedan säsongen 2022/23. Men forwarden har inte lyckats etablera sig som en given spelare i laget och under Robert Ohlssons ledning har speltiden varit knapp. På 40 SHL-matcher med Frölunda gjorde Born endast tre assistpoäng under säsongen.

På fredagen bekräftade Frölunda att Isac Born tackas av i föreningen där han fått sin seniorchans, med ett år kvar på kontraktet. Dock pekar allt mot att det blir spel i SHL ändå för 21-åringen.

Tidigare under våren gjorde Expressens uppgifter gällande att Malmö är överens med Frölunda om att plocka över spelaren permanent från och med den kommande säsongen. Under hösten var han utlånad till Malmö och gjorde uppenbarligen ett gott intryck på föreningen. Då blev det en assist på nio matcher med Redhawks.

På 180 matcher i SHL har Isac Born gjort 36 poäng varav 14 mål. På U20-nivå är poängsnittet högre, med 33 poäng på 66 matcher. Energispelaren kommer säkerligen att hoppas på en större roll under Tomas Kollars ledning säsongen 2026/27 och framåt.