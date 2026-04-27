Ilja Samsonov fick lämna NHL förra året och flyttade hem till Ryssland.

Nu uppges den tidigare toppmålvakten bli dumpad av HK Sotji i KHL.

Ilja Samsonov fortsätter sin märkliga karriärsresa. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

För bara några år sedan ansågs Ilja Samsonov vara en av NHL:s mest spännande målvakter. Han var förstemålvakt i såväl Washington Capitals som Toronto Maple Leafs och hade stundtals starka siffror i världens bästa hockeyliga. Sedan tappade dock Samsonov sitt spel mer och mer. Efter en tung säsong i Vegas Golden Knights förra året fick målvakten sedan inte något nytt kontrakt i NHL.

Efter att ha gått klubblös i höstas vände Ilja Samsonov sedan hem till Ryssland och skrev på ett tvåårskontrakt med Sotji i KHL.

Hemflytten har däremot inte gått som planerat för Samsonov. Han har haft svårt att hitta tillbaka till formen och har i stället blivit utkonkurrerad i Sotji av den tidigare AIK-målvakten Pavel Chomtjenko. Ilja Samsonov fick spela tio matcher för Sotji under den första månaden efter att han värvades. Han imponerade däremot inte mellan stolparna och i stället fick han sedan se sig bli förpassad till bänken. Efter nyår fick Samsonov nämligen bara speltid i tre matcher för Sotji.

Totalt under säsongen noterades Ilja Samsonov för 90,3 i räddningsprocent och 3,27 GAA på 14 matcher. Han höll en nolla men vann bara tre av matcherna som han spelade i Sotji.

Nu uppges målvakten kunna tvingas leta efter en ny klubbadress igen. Enligt den ryska sajten Championat väntas Sotji bryta kontraktet med 29-åringen med ett år kvar på avtalet. Han ser alltså ut att bli dumpad efter bara 14 matcher i Sotji efter återkomsten till KHL.

Ilja Samsonov spelade 200 NHL-matcher tidigare i sin karriär för Washington Capitals, Toronto Maple Leafs och Vegas Golden Knights. Hans bästa säsong kom i Toronto 2023/24 då Samsonov hade 91,9 i räddningsprocent och 2,33 GAA på 42 matcher. Han kom därmed topp tio i NHL:s målvaktsliga men bara två år efter succésäsongen lämnade han NHL och ser nu även ut att tvingas bort från KHL-klubben HK Sotji.

Source: Ilya Samsonov @ Elite Prospects