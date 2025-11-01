Ilja Samsonovs NHL-karriär är av allt att döma över. Ex-stjärnan flyttar hem till Ryssland och är klar för Sotji.

Ilja Samsonov i Vegaströjan förra säsongen.

Foto: Bildbyrån.

Det fanns en tid då Ilja Samsonov rankades som en av NHL:s mest spännande målvakter. Så sent som för några år sedan var han förstemålvakt i såväl Washington som Toronto. Men nu, redan vid 28 års ålder, är NHL-karriären av allt att döma slut. Samsonov har stått utan klubb under hösten och har nu skrivit på ett tvåårsavtal med Sotji i KHL, bekräftar den ryska klubben.

Samsonov gjorde 200 NHL-matcher, för de två tidigare nämnda klubbarna samt Vegas. Så sent som förra säsongen stod han 29 matcher för de sistnämnda.

Redan 2016 var han med och vann KHL-mästerskapet, Gagarin Cup. Då med Metallurg.

Source: Ilya Samsonov @ Elite Prospects