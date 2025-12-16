Prenumerera

Hanna Rylander. NDHL.

Profilen klar för comeback – i NDHL

Author image
Ronnie Rönnkvist
Reporter

SDHL hade landslagsuppehåll under den gångna veckan. Då riktar Ronnie Rönnkvist i stället strålkastarljuset mot andraligan NDHL.

  • Profilen gör comeback.
  • Leksands överkörning.
  • De leder serierna.
  • Spelarna som sticker ut mest.

SDHL har haft uppehåll för landslagsspel. Så den här veckan tänkte vi bjuda er på fakta från NDHL-serierna. Två serier med sex lag i varje där dom fyra bästa går till slutspel och framöver slåss om en plats i SDHL.

Några notiser

* Kvarnsveden har fått fart på Brynäs-ikonen Hanna Rylander. Hon kommer spela för Borlängeklubben resten av säsongen.

* När Rögle fick tilltänkta förstamålvakten, Frida Axell, skadad valde klubben att värva tjeckiska landslagsmålvakten, Viktorie Svejdova, från HV71. Nu konkurrerar hon med spanska landslagsmålvakten, Alba Gonzalo, om förstaspaden. 

Rögles internationella målvaktspar, Alba Gonzalo och Viktorie Svejdova. Foto: Ronnie Rönnkvist

* Bästa publiksiffra i södra serien är så här långt Örebro mot Hammarby. 257 åskådare hade tagit sig till Behrn Arena för att se matchen.

* Bästa publiksiffra i norra serien hämtar vi från mötet mellan Björklöven och Kvarnsveden. Dit kom det 147 åskådare.

* Visserligen hemmaplan, men Leksand mot Timrå 19–0. Nja… Det gynnar ingen att vinna eller förlora med så stora siffror. På två möten med Timrå har Leksand förkrossande 30–0. Timrå har bara lyckats få i väg åtta skott på dom två matcherna.

Norra serien

Tabellen

LagMatcherMålskillnadPoäng
1. Leksand6+5317
2. Kvarnsveden6+110
3. AIK4-17
4. Sundsvall5-216
5. Björklöven4+75
6. Timrå5-390

Poängligan

SpelareLagMatcherMålAssistPoäng
1. Barbora KapicakovaLeksand691726
2. Lucia DrabekovaLeksand631417
3. Esther de JongKvarnsveden69716
4. Tereza RadovaLeksand612315
5. Mille Kunnerup SörensenLeksand64013

Poängligan backar

SpelareLagMatcherMålAssistPoäng
1. Lucia DrabekovaLeksand631417
2. Tereza RadovaLeksand612315
3. Molly EljasLeksand6257
4. Holly BoneyLeksand6246
5. Emmy KareliusKvarnsveden6235
Molly Eljas är en av flera Leksandsspelare som producerar starkt. Foto: Ronnie Rönnkvist

Målvaktsligan

SpelareLagMatcherSVS%
1. Blanka SkodovaLeksand695,35%
2. Elinah MelinderAIK293,90%
3. Kaja ElkeBjörklöven393,67%
4. Tilde ErikssonAIK293,33%
5. Ida WinklerKvarnsveden692,71%

Södra serien

Tabellen

LagMatcherMålskillnadPoäng
1. Örebro6+313
2. Malmö5+319
3. Troja-Ljungby7-137
4. Rögle4+45
5. Hammarby405
6. Södertälje2-+33

Poängligan

SpelareLagMatcherMålAssistPoäng
1. Silke GludMalmö521113
2. Vega MunhozMalmö5639
3. Sophie LalorTroja-Ljungby5358
4. Cassidy MaplethorpeRögle4437
5. Frida KielstrupMalmö5437
Silke Lave Glud fortsätter att ösa in poäng för Malmö. Foto: Ronnie Rönnkvist

Poängligan backar

SpelareLagMatcherMålAssistPoäng
1. Josephine AsperupMalmö5257
2. Mia TsilemosHammarby4156
3. Kyla BearÖrebro6156
4. Kajsa ArmborgÖrebro6415
5. Lauren McNeilTroja-Ljungby7224

Målvaktsligan

SpelareLagMatcherSVS%
1. Emmy Nordström-ÅmarkÖrebro394,68%
2. Smilla ErikssonÖrebro392,94%
3. Nicole JacksonSödertälje492,31%
4. Linnea Holterud OlssonHammarby292,31%
5. Viktorie SvejdovaRögle490,91%
Tidigare Brynäs-målvakten Emmy Nordström Åmark går starkt i Örebro. Foto: Ronnie Rönnkvist

