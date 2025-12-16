SDHL hade landslagsuppehåll under den gångna veckan. Då riktar Ronnie Rönnkvist i stället strålkastarljuset mot andraligan NDHL.

Profilen gör comeback.

Leksands överkörning.

De leder serierna.

Spelarna som sticker ut mest.

SDHL har haft uppehåll för landslagsspel. Så den här veckan tänkte vi bjuda er på fakta från NDHL-serierna. Två serier med sex lag i varje där dom fyra bästa går till slutspel och framöver slåss om en plats i SDHL.

Några notiser

* Kvarnsveden har fått fart på Brynäs-ikonen Hanna Rylander. Hon kommer spela för Borlängeklubben resten av säsongen.

* När Rögle fick tilltänkta förstamålvakten, Frida Axell, skadad valde klubben att värva tjeckiska landslagsmålvakten, Viktorie Svejdova, från HV71. Nu konkurrerar hon med spanska landslagsmålvakten, Alba Gonzalo, om förstaspaden.

Rögles internationella målvaktspar, Alba Gonzalo och Viktorie Svejdova. Foto: Ronnie Rönnkvist

* Bästa publiksiffra i södra serien är så här långt Örebro mot Hammarby. 257 åskådare hade tagit sig till Behrn Arena för att se matchen.

* Bästa publiksiffra i norra serien hämtar vi från mötet mellan Björklöven och Kvarnsveden. Dit kom det 147 åskådare.

* Visserligen hemmaplan, men Leksand mot Timrå 19–0. Nja… Det gynnar ingen att vinna eller förlora med så stora siffror. På två möten med Timrå har Leksand förkrossande 30–0. Timrå har bara lyckats få i väg åtta skott på dom två matcherna.

Norra serien

Tabellen

Lag Matcher Målskillnad Poäng 1. Leksand 6 +53 17 2. Kvarnsveden 6 +1 10 3. AIK 4 -1 7 4. Sundsvall 5 -21 6 5. Björklöven 4 +7 5 6. Timrå 5 -39 0

Poängligan

Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng 1. Barbora Kapicakova Leksand 6 9 17 26 2. Lucia Drabekova Leksand 6 3 14 17 3. Esther de Jong Kvarnsveden 6 9 7 16 4. Tereza Radova Leksand 6 12 3 15 5. Mille Kunnerup Sörensen Leksand 6 4 0 13

Poängligan backar

Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng 1. Lucia Drabekova Leksand 6 3 14 17 2. Tereza Radova Leksand 6 12 3 15 3. Molly Eljas Leksand 6 2 5 7 4. Holly Boney Leksand 6 2 4 6 5. Emmy Karelius Kvarnsveden 6 2 3 5

Molly Eljas är en av flera Leksandsspelare som producerar starkt. Foto: Ronnie Rönnkvist

Målvaktsligan

Spelare Lag Matcher SVS% 1. Blanka Skodova Leksand 6 95,35% 2. Elinah Melinder AIK 2 93,90% 3. Kaja Elke Björklöven 3 93,67% 4. Tilde Eriksson AIK 2 93,33% 5. Ida Winkler Kvarnsveden 6 92,71%

Södra serien

Tabellen

Lag Matcher Målskillnad Poäng 1. Örebro 6 +3 13 2. Malmö 5 +3 19 3. Troja-Ljungby 7 -13 7 4. Rögle 4 +4 5 5. Hammarby 4 0 5 6. Södertälje 2 -+3 3

Poängligan

Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng 1. Silke Glud Malmö 5 2 11 13 2. Vega Munhoz Malmö 5 6 3 9 3. Sophie Lalor Troja-Ljungby 5 3 5 8 4. Cassidy Maplethorpe Rögle 4 4 3 7 5. Frida Kielstrup Malmö 5 4 3 7

Silke Lave Glud fortsätter att ösa in poäng för Malmö. Foto: Ronnie Rönnkvist

Poängligan backar

Spelare Lag Matcher Mål Assist Poäng 1. Josephine Asperup Malmö 5 2 5 7 2. Mia Tsilemos Hammarby 4 1 5 6 3. Kyla Bear Örebro 6 1 5 6 4. Kajsa Armborg Örebro 6 4 1 5 5. Lauren McNeil Troja-Ljungby 7 2 2 4

Målvaktsligan

Spelare Lag Matcher SVS% 1. Emmy Nordström-Åmark Örebro 3 94,68% 2. Smilla Eriksson Örebro 3 92,94% 3. Nicole Jackson Södertälje 4 92,31% 4. Linnea Holterud Olsson Hammarby 2 92,31% 5. Viktorie Svejdova Rögle 4 90,91%