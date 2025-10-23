Tidigare i veckan fick Giordano Finoro lämnade Troja-Ljungby.

Nu har han hittat sin nya klubbadress – i Skottland.

Giordano Finoro flyttar vidare efter tiden i Sverige. Foto: YouTube/Skärmdump

Det var i tisdags som Troja-Ljungby meddelade att de går skilda vägar med sin förväntade spetsvärvning Giordano Finoro. Forwarden har varit utanför laget under hösten och fick bara spela i fyra av tio matcher innan kontraktet bröts. På de matcherna noterades Finoro för 0+1 och var -1.

– Vi vill tacka ”Gio” för den tiden den han var i Ljungby. En fantastisk människa, som har hanterat sin situation som ett fullblodsproffs. Vi önskar ”Gio” ett stort lycka till, sade Trojas sportchef Tobias Johansson på klubbens hemsida då.

Giordano Finoro klar för Fife Flyers

Nu har Giordano Finoro hittat en ny klubbadress efter tiden i Småland. Han flyttar till Skottland och skriver på för Fife Flyers som spelar i den brittiska hockeyligan EIHL.

– Vi är väldigt nöjda att kunna hämta in en spelare av Gios kaliber. Förutom att detta gör vårt lag djupare kommer han också gör att vi blir bättre i tekningscirkeln samt i vårt målskytte. Jag är väldigt spänd på att se ”Gio” spela för oss, säger klubbens general manager Max Birbraer.

Tidigare i sin karriär har Finoro, som är född i Kanada, spelat både junior- och universitetshockey i Kanada samt spelat för de italienska klubbarna Asiago och Bolzano. Han har gjort ett flertal landskamper för Italien och slåss om att ta en plats i OS-truppen till Milano nästa år.

Source: Giordano Finoro @ Elite Prospects