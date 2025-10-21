Giordano Finoro har varit utanför laget i Troja-Ljungby.

Nu bryts kontraktet och parterna går skilda vägar.

Giordano Finoro har petats av Troja-Ljungby och lämnar nu klubben. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån & YouTube/Skärmdump

Inför sin återkomst till HockeyAllsvenskan värvade Troja-Ljungby den italienske landslagsforwarden Giordano Finoro. Tanken var att han skulle få en framskjuten roll i laget och vara en spetsspelare för nykomlingen.

Men Finoro har inte blivit någon ”hit” i Småland. 27-åringen har nämligen knappt lyckats ta plats i Troja-Ljungbys lag. I stället har han varit petad i sex av tio matcher så här långt. När han väl har spelat har forwarden noterats för 0+1 och -1 på fyra matcher.

Nu meddelar klubben på sin hemsida att de går skilda vägar med Giordano Finoro och kontraktet mellan parterna bryts.

– Vi vill tacka ”Gio” för den tiden den han var i Ljungby. En fantastisk människa, som har hanterat sin situation som ett fullblodsproffs. Vi önskar ”Gio” ett stort lycka till, säger Trojas sportchef Tobias Johansson.

Giordano Finoro på väg till Skottland

Finoro ser dock inte ut att behöva leta länge efter en ny klubbadress. Enligt Expressen ska forwarden nämligen redan vara överens med en annan klubb. Tidningen skriver att Giordano Finoro är på väg till Skottland för spel i Fife Flyers som tillhör den brittiska hockeyligan EIHL.

Tidigare i sin karriär har Finoro, som är född i Kanada, spelat både junior- och universitetshockey i Kanada samt spelat för de italienska klubbarna Asiago och Bolzano. Han har gjort ett flertal landskamper för Italien och slåss om att ta en plats i OS-truppen till Milano nästa år.

