Finsk toppcenter klar för Lakers

Växjö Lakers spetsar truppen inför kommande säsong.

Nu är finske toppcentern Matias Mäntykivi klar för smålänningarna.

Mäntykivi har varit en av finska ligans vassaste centrar och representerat finska landslaget både på junior- och seniornivå. Nu är centern klar för spel i SHL och Växjö.

På 283 grundseriematcher med Ilves har 24-åringen ståt för 201 poäng.

– Växjö känns som en väldigt professionell organisation med höga ambitioner. Jag har hört mycket bra om klubben och sättet man arbetar på, så det känns som rätt steg för mig att komma till SHL och Växjö Lakers, säger Mäntykivi till klubbens hemsida.

– Matias är en klassisk tvåvägscenter som trots sin ringa ålder har varit med och lett Ilves djupt i slutspelet ett antal säsonger. Vi anser att han är redo för nästa steg, säger sportchef Henrik Evertsson.

Nu väntar spel utanför de finska landsgränserna för första gången för Mäntykivi.

Kontraktet är skrivet till och med säsongen 27/28.

