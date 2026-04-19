Tidigare SHL-backen lämnar sin klubb

Filip Westerlund har gjort tre säsonger och vunnit en titel med KalPa. Nu står det klart att svensken lämnar klubben.

Foto: Andreas Haas/dieBildmanufaktur.

Sedan han lämnade HV71 och Sverige under säsongen 22/23 har Filip Westerlund spelat i Finland. Backen spelade först i Ilves innan han skrev på för KalPa inför sin första hela säsong i landet. Under sitt andra år i klubben var svensken med och tog laget hela vägen till ett finskt mästerskapsguld.

I det slutspelet blev det sex poäng på 19 matcher.

Efter att den här säsongen tagit slut står det nu klart att de går skilda vägar. Klubben meddelar under söndagen att det inte blir någon fortsättning. Sedan tidigare har han spelat för klubbar som Timrå och HV71 i både Hockeyallsvenskan och SHL. Samtidigt är Filip Westerlund fostrad i Frölunda, där han också fick göra 33 matcher i SHL redan som U18-spelare.

Under junioråren var han en bofast landslagsspelare och gjorde även ett U18- och ett junior-VM. Det återstår nu att se var han hamnar härnäst.

