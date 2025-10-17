Tidigare kvalhjälten lämnar Sverige – klar för ny klubb

Efter att ha spelat hela sin karriär i Sverige flyttar Filip Cruseman nu utomlands.

Den 35-årige forwarden är klar för italienska HC Merano.

Filip Cruseman, på bilden till höger firar han Karlskronas SHL-avancemang med Jonathan Pudas och Alexander Bergström. Foto: Bildbyrån (Montage)

I våras tackade Karlskrona HK av två av sina största hjältar i form av Alexander Bergström och Filip Cruseman som båda lämnade klubben. 39-årige Bergström valde att lägga skridskorna på hyllan, men 35-årige Cruseman är uppenbarligen inte färdig med karriären än.

Under fredagen har veteranforwarden nämligen gjort klart med en ny klubbadress. Han lämnar Sverige för första gången i sin karriär och flyttar ner till Italien där han skriver på för HC Merano, som spelar i alpligan. Klubben presenterar Filip Cruseman på ett provspelskontrakt som sträcker sig i en månads tid. Enligt Merano väntas Cruseman ansluta till laget och göra debut för klubben under nästa vecka.

Filip Cruseman var bäste målskytt när Karlskrona gick upp till SHL

Filip Cruseman spelade juniorhockey i Djurgårdens IF men gjorde sedan tre säsonger i HockeyEttan med Enköping som ung. 2013 värvades han därefter till Karlskrona i HockeyAllsvenskan och under säsongen 2014/15 växte han ut till en viktig spelare för KHK. Cruseman gjorde 20 mål och 32 poäng på 52 matcher i HockeyAllsvenskan och blev lagets skyttekung när Karlskrona skrällde rejält och gick upp till SHL 2025.

Även i SHL levererade Cruseman och var delat näst bäst i KHK med 13 mål på 45 matcher under lagets historiska första säsong i SHL. Forwarden spelade tre säsonger i SHL med Karlskrona men lämnade efter nedflyttningen till HockeyAllsvenskan 2018. Cruseman spelade först en säsong i Björklöven innan han flyttade till Vita Hästen och blev en nyckelforward och assisterande kapten för klubben.

2022 återvände Filip Cruseman till Karlskrona och spelade tre säsonger i KHK innan han alltså lämnade i våras. Totalt i sin karriär har Cruseman spelat 134 SHL-matcher, 299 matcher i HockeyAllsvenskan samt 218 matcher i HockeyEttan. Nu väntar alltså spel utomlands för första gången i forwardens karriär.

