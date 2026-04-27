Felix Robert lämnar Växjö Lakers

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån

Félix Robert anslöt till Växjö Lakers inför säsongen 2024/2025. Forwarden kom då närmast från spel i AHL med Syracuse Crunch, där han gjorde två säsonger.

Nu står det klart 26-åringen lämnar Växjö efter två säsonger i Lakers.

”Vi önskar dig stort lycka till i din fortsatta hockeyresa”, skriver klubben på sitt Instagram-konto.

Expressen har tidigare uppgett att det ser ut att bli en fortsättning för kanadensaren i det finska laget Tappara, men inget är officiellt ännu.

Under sin tid i föreningen har Robert inte missat många matcher i Växjötröjan. På två år gjorde han 103 grundseriematcher och 18 slutspelsmatcher med en poängproduktion som slutar på 51 poäng.

Växjö har tidigare tackat av sju spelare från laget, nu blir Félix Robert det åttonde namnet på förlust-listan.

