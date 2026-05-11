Klart: MoDo värvar SHL-back

Den tidigare Växjö Lakers backen Elias Rosén är klar för Hockeyallsvenskt spel.

Nu kan MoDo Hockey presentera 27-åringen som sitt nyförvärv.

– Jag ville till en klubb där jag får mer utrymme, säger Rosén till lagets sajt

Elias Rosén är klar för MoDo Hockey

Elias Rosén kommer senast från SHL-klubben Växjö Lakers där han gjorde tre säsonger. Backen lämnade nyligen klubben, trots ett år kvar på kontraktet.

Nu är han kar för Allsvenskt spel med MoDo Hockey, där han väntas få en större roll.

– Det var väl en stor del i att jag valde att flytta; möjligheten att få en större roll. Jag har inte haft en stor roll på nästan tre år och kände att jag ville till en klubb där jag får mer utrymme och därför ser jag verkligen fram emot detta, säger Elias Rosén till lagets hemsida.

Under sina år i Växjö har backen gjort 24 poäng (4+20) på 139 SHL-matcher. Nu ser även Henrik Gradin, lagets sportchef, fram emot ett samarbete med Rosén.

– Vi är glada över att den här värvningen kunde gå i lås. Vi har en stor tro på Elias och vet att han kommer att bli en viktig kugge för oss. Han är en rörlig back som är duktig på spelet i båda riktningar. Han sitter på ett bra förstapass och är bra på att sätta stopp i spelet. En ganska komplett tvåvägsback, säger MoDo Hockeys sportchef Henrik Gradin.



Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027.

