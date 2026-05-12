Svenska löftena klara för USHL-final

För andra året i rad är Muskegon Lumberjacks klara för USHL-final. Denna gång med totalt fyra svenskar i laget: Carl Axelsson, Louis Jonerheim, Melvin Novotny och Viktor Nörringer.

Louis Jonerheim och Carl Axelsson klev fram för Muskegon inatt.

Med sådana som Vaclav Nestrasil, Tynan Lawrence, med fler, säkrade Muskegon Lumberjacks Clark Cup under 2024/25. Därefter byggde man om och tog sig an denna USHL-säsong med totalt fyra svenskar i laget.

Nu har det nordamerikanska juniorlaget tagit sig till en ny final.

Ett 6–2-resultat i nattens möte med Madison Capitols innebar 3–2 i matchserien och ett steg närmre den där titeln. I målet räddade tidigare Skellefteå-löftet, Carl Axelsson, 21 av 23 skott, och i andra änden noterades Louis Jonerheim, Melvin Novotny och Viktor Nörringer alla för poäng. Den förstnämnde genom att göra 3–2 i mitten av den andra perioden, och de andra två genom framspelningar. Novotny till 1–2 när man fick tro kring en vändning, och Nörringer till 6–2 i powerplay.

Nu väntar antingen Sioux Falls Stampede eller Fargo Force i en USHL-final. Tobias Öhman är enda svensk i Sioux Falls, medan både Axel Löfgren och Jacob Sagadin finns på andra sidan i den semifinalen.

Muskegans Louis Jonerheim har en bakgrund i Malmö, Melvin Novotny i Leksand och Viktor Nörringer i Frölunda. Samtliga av dessa, inklusive Carl Axelsson har gjort klart med college-lag till 2026/27.

