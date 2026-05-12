Utspelet i TV: ”Han är en smutsig spelare”

Colorado är en seger från conference-final, men nattens möte med Minnesota handlade om något helt annat. En butt-ending från Josh Manson.

– Josh är en smutsig spelare och det har han alltid varit, få respekterar honom, säger Michael McCarron som tog emot smällen i 2–5-förlusten.

Michael McCarron svarar i ESPN efter en butt-ending från Josh Manson.

Tidigt i nattens slutspelsmöte mellan Minnesota Wild och Colorado Avalanche hamnade bortalagets Josh Manson i blåsväder.

Sju minuter in hade den 34-årige backen hämnats på Minnesotas Michael McCarron efter att denne sänkt honom med en tackling. Båda spelare låg på isen, ihopkrokade, och Manson satte änden av sitt klubbskaft i ansiktet på McCarron i en så kallad butt-ending. Motståndaren flög bak och domarna tog i första hand ett matchstraff. Efter videogranskning ändrade domarna straffet till fyra minuter, vilket tilldelas när det är ett försök till butt-ending.

Vad som sedan sades i TV-intervjun eldade sedan på debatten kring tilltaget.

Utspelet: ”Josh är en smutsig spelare”

Michael McCarron intervjuades i ESPN och sågade Manson rejält. Något han senare fortsatte att prata om efter 2–5-förlusten.

– Josh är en smutsig spelare och det har han alltid varit, få respekterar honom, säger han till media och fortsätter.

– Jag blåste omkull honom och han tog tag i mig och utsatte mig för en butt-ending i ansiktet. Jag kan inte fatta att det inte blev matchstraff. Jag tror det står tydligt i regelboken att en butt-ending i ansiktet ska leda till matchstraff.

Josh Manson svarar sedan själv:

– Det är okej, vill han kalla mig smutsig kan han ju titta på min historia. Jag har spelat i ligan i tretton år och aldrig varit avstängd, så uppenbarligen är jag inte så smutsig. Var det som hände ikväll snyggt? Nej. Var det avsiktligt? Nej.