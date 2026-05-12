Därför får Shinnimin lämna Luleå

Brendan Shinnimin trodde på en fortsättning i Luleå, men så blir det inte. Nu kommer en förklaring till uppbrottet från vice sportchefen Ulf Engman.

– Det gäller att få ihop hierarkin och gruppen på ett smart sätt, säger han till NSD efter att forwarden ryktats till en SHL-konkurrent.

Brendan Shinnimin och Ulf Engman, Luleå. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag identifierar mig själv med den här föreningen och känner att det är här jag hör hemma.”

På så sätt lät det när Brendan Shinnimin, i april, uttalade sig om framtiden i Luleå. Då var 35-åringen på väg hem till Kanada efter sin femte säsong i tröjan. Men han satt också på utgående kontrakt, utan besked från SHL-klubben.

Nu, efter måndagens avtackning, samt uppgifter om en flytt till LHC, kommer en förklaring.

– Shinnimin har ju gjort ett jättebra jobb hos oss. Vi har varit väldigt nöjda med honom. Nu blev det ingen förlängning. Vi har länge diskuterat fram och tillbaka hur det ska bli. Det gäller att man kommer överens och att det ska passa in i lagbygget och så. Nu tyckte vi att vi inte fick ihop det riktigt så att det skulle bli så bra som möjligt för alla parter, säger vice sportchefen Ulf Engman till NSD.

Ulf Engman: Shinnimin är inte för dyr

Ulf Engman fortsätter sedan om det ekonomiska, alltså huruvida Shinnimin blev för dyr.

– Så kan man väl säga om alla spelare som är bra. Om de spelar hur billigt som helst så blir de det. Men nej, det är inte det. Det gäller att få ihop hierarkin och gruppen på ett smart sätt som vi tror passar oss framåt här, säger Engman till NSD och bekräftar att beslutet tagits de senaste dagarna.

– Ja, han har funnits med hela tiden här i diskussionerna. Det har han gjort. Men vi har inte lämnat något förslag åt honom alls. Beslutet ligger ändå i huvudsak hos oss.

Den nu rutinerade SHL-forwarden kom till Sverige första gången 2017. Tre år i Växjö, och ett SM-guld, följdes av en vända i Tyskland innan Luleå ringde. 2025 gick parterna sedan skilda vägar, innan Shinnimin återigen skrev på. Då efter en vända i Slovan Bratislava.

