Hyllas – trots förlusten: ”Bättre än vi”

Sist storspelade han Minnesota till segern, men inatt räckte det inte hela vägen. Trots 2–5 på tavlan, mot Colorado, hyllas Jesper Wallstedt på nytt.

Jesper Wallstedt i nattens möte med Colorado. Foto: Bildbyrån/Matt Krohn-Imagn Images.

”Min arbetsbeskrivning är ganska enkel – stoppa pucken. Det är det jag försöker göra”, sa Jesper Wallstedt kort efter 35 av 36 möjliga räddningar sist. Då var 23-åringen tillbaka i buren efter att Filip Gustavsson fått chansen i match två mot Colorado, och hyllades för sin insats.

Inatt var Wallstedt återigen en av isens bästa spelare – trots att Wild föll med 2–5.

Västeråsaren utsågs till matchens andra stjärna efter 29 räddningar och slutade på 90,6 i räddningsprocent då 2–4 och 2–5 kom i tom bur. Över slutspelets nio matcher hittills ger det 91,2.

– Det kändes överlag som att de gjorde en bättre match än vi i dag. Det tog lite för lång tid innan vi kom igång. Och om man ska vara ärlig så var de bra och stabila i dag, och de gav oss en rejäl match. De gjorde det som vi själva ville göra: få upp pucken snabbt, spela ner den djupt och jobba där nere. De skapade mycket puckar på det sättet, och därifrån kom också många returer och målchanser, säger Wallstedt själv efter nattens match.

En seger från conference-final: ”Det finns tro”

För Colorado Avalanche innebär 5–2-segern att man nu har 3–1 i serien och är ett steg ifrån en conference-final. Om inte Wild vänder blir det första gången sedan 2022 som ”Avs” når dit.

– Det finns tro, förtroende och beslutsamhet i omklädningsrummet. De tre sakerna, och så strösslar man det tillsammans med talangen och djupet vi har, det är en mäktig kombination. Grabbarna visste vad som stod på spel i kväll och hur viktig matchen var, och att vi inte skulle ge dem ännu mer energi efter match 3, säger Gabriel Landeskog om framgångsreceptet.

