Ny vinst för Colorado i matchserien mot Minnesota

Colorado har tagit ett grepp mot Minnesota i Stanley Cup-kvartsfinal herr, efter seger borta med 5–2 (0–1, 1–0, 4–1). Colorado behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Danila Jurov gjorde 1–0 till Minnesota efter 9.46 efter förarbete från Brock Faber och Vladimir Tarasenko.

Efter 6.08 i andra perioden nätade Nazem Kadri på pass av Martin Necas och kvitterade för Colorado.

Colorado dominerade i tredje perioden och kunde hålla undan och vinna matchen med 5–2.

Minnesota–Colorado 2–5 (1–0, 0–1, 1–4)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (9.46) Danila Jurov (Brock Faber, Vladimir Tarasenko).

Andra perioden: 1–1 (26.08) Nazem Kadri (Martin Necas).

Tredje perioden: 1–2 (46.56) Ross Colton (Nicolas Roy, Devon Toews), 2–2 (49.15) Nico Sturm (Quinn Hughes, Marcus Foligno), 2–3 (51.32) Parker Kelly (Jack Drury), 2–4 (59.27) Nathan MacKinnon (Martin Necas), 2–5 (59.53) Brock Nelson.

Utvisningar, Minnesota: 3×2 min. Colorado: 5×2 min.

Ställning i serien: Minnesota–Colorado 1–3 (bäst av 7)

14 maj, 02.00, Colorado–Minnesota