Där hamnar Luleås publikfavorit

Han har för första gången lämnat Luleå. Nu är Einar Emanuelsson klar för SaiPa i Finland till kommande säsong.

Einar Emanuelsson under firandet av Luleå hockeys SM-guld vid Södra hamn den 3 maj 2025 i Luleå.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

I vintras valde Einar Emanuelsson att lämna Luleå på lån efter knaper speltid under säsongsinledningen. Det stod sedan klart efter säsongen att det inte skulle bli någon fortsättning. Det efter att ha spelat i klubben sedan säsongen 13/14.

Forwarden har gått från U16- till A-laget och gjort över 500 matcher i seniorlaget. Kronan på verket är så klart också SM-guldet för ett drygt år sedan. 29-åringen är inte minst en stor favorit bland supportrarna och en stor profil i klubben.

Einar Emanuelsson klar för SaiPa

Men nu står det klart att karriären fortsätter i Finland. SaiPa har nämligen skrivit kontrakt med den Kiruna-fostrade spelaren till nästa säsong.

— Einar är en mycket rörlig anfallare som passar bra in i vårt sätt att spela. Han kommer utan tvekan att tillföra laget mycket kunnande och erfarenhet, säger sportchef Harri Aho i ett pressmeddelande.

Einar Emanuelsson gjorde under sin bästa säsong i SHL 27 poäng. Under de senaste säsongerna hittades han däremot längre ner i hierarkin och fick agera mer som en energispelare.

Source: Einar Emanuelsson @ Elite Prospects