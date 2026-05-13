Därför lämnar publikfavoriten – svarar om framtiden

Max Krogdahl lämnar Skellefteå efter SM-guldet.

För hockeysverige.se berättar publikfavoriten om beslutet att gå skilda vägar med Skellefteå – och hur framtiden ser ut.

– Jag har en dialog med rätt många klubbar, en del här i Sverige också, säger Krogdahl.

Max Krogdahl berättar om avskedet från Skellefteå AIK. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under säsongens gång har uppgifter gjort gällande att Max Krogdahl och Skellefteå har diskuterat om ett nytt kontrakt. Enligt vissa uppgifter pekade också det mesta på att norrmannen skulle bli kvar i Västerbotten även framöver.

I dag kom däremot beskedet att så inte blir fallet.

Tidigare under onsdagen meddelade Skellefteå att Max Krogdahl lämnar guldlaget efter en säsong i klubben. Nu berättar 27-åringen också om känslorna kring att lämna Skellefteå AIK.

– Det har varit mycket tankar fram och tillbaka. Det känns rätt jobbigt nu faktiskt. Man har blivit sjukt tajta med alla där uppe. Det är ett riktigt bra gäng och jag har varit väldigt nöjd med klubben, föreningen och allting. Jag har haft det jävligt bra där och det är speciellt att lämna nu. Samtidigt är det stort att ha fått vara med om den resan som vi var på, säger Krogdahl till hockeysverige.se från sitt hotellrum i Fribourg där han just nu gör sig redo för VM-spel med Norge.

Därför lämnar Max Krogdahl Skellefteå

Det lät ju ett tag som att du skulle kunna stanna, hur har dialogen med Skellefteå sett ut?

– Vi har haft lite dialog hela vägen. Sedan blev det ju så att jag kom in där lite som en extraspelare förra året. Skellefteå sajnade sedan många ganska tidigt vilket gör att de redan har åtta backar på kontrakt inför nästa säsong. Det gjorde att vi båda satt i en liten konstig sits där de har backar som de litar och tror på men samtidigt också är nöjda med mig och mitt spel. Samtidigt har jag haft mycket andra erbjudanden och varit önskad lite överallt. Till slut blev det så att det inte blev något, svarar norrmannen.

Enligt Max Krogdahl är det inga hard feelings mellan parterna.

– Tyvärr blev det så att de har väldigt många backar. Det är åtta backar på kontrakt och då är det svårt att hitta plats för en nionde. Sedan har jag fått erbjudanden också som jag behöver ta ställning till. Då blev det den här lösningen.

Max Krogdahl lämnar verkligen Skellefteå på topp efter SM-guldet. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Tar farväl: ”Har fått väldigt mycket kärlek”

Innan flytten till Skellefteå tillbringade Max Krogdahl flera säsonger i HockeyAllsvenskan med Västervik, Östersund, Oskarshamn och Djurgården. Under säsongen 2024/25 fick han lämna Oskarshamn efter bara två matcher och värvades sedan till Djurgården. Där var han med på hela resan när DIF gick tillbaka upp till finrummet i SHL. Efter avancemanget fick Krogdahl däremot inte följa med Djurgården upp.

I stället snappades backpjäsen upp av Skellefteå. Där fick Max Krogdahl ett rejält uppsving i karriären. Han stod för en stark säsong i SHL och var en nyckelspelare för Skellefteå på vägen till SM-guldet. Norrmannen växte också ut till en publikfavorit i Skellefteå Kraft Arena.

Därför är han det med starka känslor som han nu tar farväl av klubben.

– Jag är sjukt nöjd för tiden som jag fick i Skellefteå. Vem vet, kanske får man komma tillbaka dit någon gång också. Oavsett kan man ju inte säga annat än att man verkligen avslutar på topp där. Jag har fått väldigt mycket kärlek under min tid i Skellefteå, och jag måste säga det att supportrarna där är verkligen helt grymma, säger Krogdahl och fortsätter:

– Det har varit speciellt för mig det här året. Det har blivit så att man har skapat sig ett litet mer namn för sig själv än vad man hade innan. Det har varit en sjuk resa för mig och jag är väldigt tacksam för tiden jag hade i Skellefteå.

Kan det bli en flytt till Finland för Max Krogdahl? Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Ryktas till Jokerit – svarar om framtiden

Nu är Max Krogdahl alltså i stället klubblös inför den kommande säsongen.

Du säger att du har fått erbjudanden, hur ser framtiden ut?

– Jag har en dialog med rätt många klubbar faktiskt. Det är en del här i Sverige, men också på andra ställen. Det blir att man behöver göra ett val snart. Vi får se vad som händer, det är kul ändå att känna sig önskad.

Tidigare under dagen kom Expressen också med uppgifter om att Max Krogdahl ska vara muntligt överens med den finska storklubben Jokerit. Nu bemöter han uppgifterna.

– Ingenting är klart än. Jag pratar fortfarande med flera klubbar. Sedan närmar man sig att det måste tas ett beslut, men inget är klart, svarar han.

Men kommer det troligtvis bli så att du lämnar Sverige?

– Nja, jag stänger inga dörrar. Just nu är det som sagt väldigt öppet och jag har flera alternativ. Jag är ju på ett bra ställe där man kan få visa upp sig nu också. Ett bra VM kan betyda mycket så jag får se till att stänga ner (Sidney) Crosby och (Macklin) Celebrini så kommer jag ha ännu fler anbud sen, säger Max Krogdahl med ett skratt.

