Jagades av SHL-klubbar – stannar i Finland

Eemil Erholtz hade intresse från minst fyra SHL-klubbar, har Expressen tidigare rapporterat. Nu har forwarden skrivit på ett nytt ettårskontrakt med Kärpät.

Eemil Erholtz SHL-flytt får vänta minst ett år.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån.

Varje år kommer det ett antal nya finländare till SHL. En som rapporterades vara intressant för flera svenska klubbar var Eemil Eerholtz. Forwarden har gjort 39 poäng på 46 matcher den här säsongen. Med det gör han karriärens bästa säsong. Något som har väckt intresse från Sverige.

För ett par veckor sedan rapporterade Expressen att minst fyra SHL-klubbar hade aviserat intresse för honom.

Nu står det klart att 25-åringen blir kvar i Finland även nästa säsong. Kimmo Kapanen, sportchef för Kärpät, meddelade under onsdagen att man har skrivit på ett nytt kontrakt med forwarden.

— Mitt hjärta sa att jag skulle fortsätta här. Jag har tyckt om att spela för Kärpät och vara i Uleåborg, men resultaten har inte varit vad vi önskat och förväntat oss. Däremot har jag tro på en bättre morgondag, säger spelaren själv i ett pressmeddelande.

Det nya kontraktet är skrivet fram till och med sommaren 2028 men med en klausul för utlandsspel efter nästa säsong. Det återstår därmed att se om det då är dags för en flytt till Sverige. Under karriären har Eemil Erholtz gjort 33 A-landskamper och även varit med i ett junior-, respektive ett senior-VM.

