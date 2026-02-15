Edvin Olofsson lämnar MoDo efter värvningen av Jakob Hellsten. Målvakten är nu klar för HC Presov, meddelar den slovakiska klubben i ett pressmeddelande.

Edvin Olofsson efter ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Modo och Södertälje den 23 januari 2026 i Örnsköldsvik.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

MoDo valde att plocka in Jakob Hellsten från Leksand. Det innebar att Edvin Olofsson halkade ner som tredjemålvakt och att utsikterna för mer spel i Hockeyallsvenskan den här säsongen minskade drastiskt.

Därför har burväktaren nu valt att se sig om efter en ny klubb. Då föll valet på HC Presov i Slovakien. Klubben tog steget upp i högsta ligan förra säsongen och har i år haft en tung resa. Laget ligger tolva i tabellen och riskerar nu att åka ur direkt.

Edvin Olofsson lämnar MoDo efter elva matcher i klubben

Nu väljer klubben att plocka in 27-åringen från Lidköping inför sluttampen av säsongen. I laget spelar Miks Indrasis, som har ett förflutet i Brynäs.

Edvin Olofsson har gjort 140 matcher i Hockeyallsvenskan för Almtuna, Västervik, AIK och MoDo. I Örnsköldsvik blev det bara elva matcher innan parterna nu väljer att gå skilda vägar.

Source: Edvin Olofsson @ Elite Prospects