Succédoldisen avslöjar: ”Jag trodde inte mina öron”

På en vecka gick Anthony Nyberg från att möta Solstad i division 2 till att bli matchhjälte för Karlskoga, mot MoDo – i Hockeyallsvenska debuten. Nu berättar den 20-årige doldisen om det oväntade inhoppet – och förhoppningarna inför framtiden.

– Jag har med mig jobbet hit till Karlskoga också. Det är på distans, säger Nyberg om vardagen under 2025/26.

Anthony Nyberg i BIK Karlskoga (Hockeyallsvenskan) och Sunne IK (division 2). Foto: Mattias Mårdner (montage).

När pucken släpptes för söndagens möte mellan MoDo och Karlskoga var det väldigt få som visste vem Anthony Nyberg var. 61.42 minuters speltid senare var 20-åringen en av de mest eftersökta i svenska hockeykretsar.

När hockeysverige.se når Nyberg, dagen efter debuten i Hockeyallsvenskan, har det hela ännu inte riktigt landat.

– Nej, jag började fatta lite vad jag varit med om när jag vaknade imorse. Men efter matchen fattade jag ingenting. Jag var mest i chock. Det var sjukt mäktigt, säger målvakten.

Bara för en vecka sedan spelade Anthony Nyberg i division 2 med Sunne IK, men när den säsongen tog slut öppnades en dörr till Karlskoga U20. Det var även där han var tänkt som förstärkning inför deras playoff, men redan efter en match kom samtalet från A-laget.

– Vi hade match med J20 i fredags, borta mot Valbo. Sen var vi lediga helgen efter, inför playoff-spelet. Så jag satt hemma i lägenheten och kollade på film när Marcus Kull (assisterande tränare i A-laget) ringde mig och sa att jag behövde åka upp till Örnsköldsvik så fort som möjligt. Jag fick inte veta mer än så.

– Det enda jag hade i huvudet var att jag skulle backa upp de andra. Det tyckte jag också var en kul grej att få göra. Sen hämtade marknadsansvarige Marcus Leandersson mig en halvtimme senare. Det var snabba ryck.

Fick beskedet i bilen: ”Blev ett jäkla pirr”

Därifrån, i bilen på väg mot Ö-vik, fick Nyberg reda på att han även skulle starta i mål mot MoDo. Detta då Olof Lindbom blivit sjuk.

– Ja, precis, i bilen ringde Kull mig igen efter någon timme och sa att jag skulle stå. Då blev det ett jäkla pirr.

– Det är en dröm att spela i någon av högre ligorna i Sverige, så det var mäktigt att få den chansen.

Bilen stannade runt 23.00, med 15 timmar till nedsläpp, och Nyberg tog sig raka vägen till sängen på hotellet, och fick ladda om för att göra sitt livs största match.

– Ja, men det var skönt att få reda på det på vägen, så jag kunde förbereda mig lite mentalt, berättar han.

Anthony Nyberg i debuten mot MoDo. Foto: Mattias Mårdner.

När började nerverna komma på riktigt inför matchen?

– Det var när det närmade sig matchstart. Då var jag nervös. Då insåg jag att det inte var en dröm utan att det var på riktigt, att jag skulle spela framför 5000 personer, mot MoDo.

Är det en sådan match du hade kollat på, om du inte hade spelat?

– Jo, det hade jag gjort. Det är kul att kolla lite när man är ledig.

Räddade Karlskoga: ”Jag var sjukt nervös”

Det som sedan följde var en jämn match där BIK Karlskoga drog det längsta strået och vann med 2–1 via förlängning. Anthony Nyberg släppte endast in en puck, från stortalangen Elton Hermansson, och räddade 17 puckar.

– Jag var sjukt nervös första minuterna. Sen fick MoDo ett powerplay det första som hände i matchen. Jag hade inte fått något skott innan det, så det var lite nervigt. Sen hade jag så mycket adrenalin så jag tänkte inte på det jättemycket efter det. Det var mer att bara spela mitt spel och ta det lugnt, berättar han.

Nu tänker ni kanske att Anthony Nyberg hade några matcher i Hockeyettan bakom sig innan det här? Men nej, när han klev in och räddade 94,44 procent mot spelare som ställde upp i SHL förra säsongen, var det efter endast tre (!) framträdanden i tredje divisionen.

– Att man går från division 2 och direkt startar i Allsvenskan… Jag trodde inte mina öron när han sa att jag skulle stå, det lät helt sjukt för mig. Mitt nästa mål har väl varit division 1, som är nästa steg. Men det är jättekul att jag får den här chansen. Det är bara att ta vara på den på det bästa möjliga sätt, säger Nyberg.

Vad var de stora skillnaderna mot att möta Solstad, Munkfors osv i Hockeytvåan?

– Dels att spelarna är mycket smartare. Sen är det mycket snabbare beslut som de tar. I Division 2 går det lite långsammare, och man kan ligga ett steg före hela tiden. Här var det mer att vara påkopplad hela tiden och hänga med.

Anthony Nyberg i moderklubben Arlanda Wings. Foto: Privat.

Hyllades stort: ”Jag kunde inte ta in allting”

Inte minst i tredje perioden då MoDo låg på stod Nyberg för ett par viktiga räddningar. Något som alltså gjorde att Karlskoga till slut kunde vinna. Hyllningarna i omklädningsrummet kunde han dock inte riktigt ta in.

– Jag var så chockad själv efter matchen, så jag kunde inte ta in allting. Men de tyckte att jag gjorde en bra match, och att det var kul att jag kunde komma in och leverera med tanke på nivå-skillnaderna mellan serierna, säger han.

Hur många meddelanden har du fått i telefonen efter matchen?

– Jag har fått en del meddelanden… så jag hade att göra på bussen hem. Vi kom hem till Karlskoga vid 02.00. Sen var det bara hem och sova, för det var målvaktsträning 7.30 på HG (hockeygymnasiet).

Både U20 och A-laget har match på onsdag. Vet du vad som händer härnäst?

– Jag har ingen aning. Mitt fokus ligger ändå på U20, det är dit de har plockat in mig inför med deras playoff. Sen får man väl ta det som det kommer. Jag har inte gjort någon träning med A-laget heller, utan det här är min första vecka i Karlskoga.

Den unge målvakten vet inte heller om han kommer att få träna med A-laget efter succédebuten. Lars Volden, som just nu är skadad, hoppas dessutom kunna spela till slutspelet.

Står utan kontrakt till 2026/27: ”Jobbat under radarn”

Mitt i allt detta balanserar Anthony Nyberg även en vardag. Under säsongen med Sunne har han nämligen jobbat vid sidan av hockeyn.

– Det har jag gjort. Jag har med mig jobbet hit till Karlskoga också. Det är på distans som jag sitter och attesterar fakturor. Nu är det lite mer träning när jag är i Karlskoga, så då blir det lite mindre jobb, men jag försöker få in alla timmar, berättar han.

Anthony Nyberg i Sunne IK i division 2. Foto: Privat.

Frågan som nu återstår är om denna succédebut även kan leda till något mer. Öppningen i Karlskoga U20 kom efter att säsongen var slut där, och kontraktet i division 2 var bara skrivet över 2025/26.

– De hade bara en målvakt i sitt U20-lag. Vi hade lite kontakt efter jul, kring att komma dit när min säsong i Sunne var klar. Jag tyckte att det lät som en rolig grej, att spela playoff och förmodligen ett kval upp till U20 nationell, säger Nyberg och fortsätter.

– Jag har ingen aning var jag spelar nästa säsong faktiskt. Det var bara ett ettårskontrakt i Sunne, så jag får se lite vad som händer efter säsongen. Jag ska fokusera på det här och försöka hjälpa J20 först, så att de kan ha chansen att gå upp.

Hoppas du att debuten kan öppna lite dörrar också?

– Jo såklart. Det ska jag inte sticka under stolen, att jag vill att det ska vara så. Det är kul att få fler ögon på sig, och jag hoppas jag kan få ännu fler så att det kanske öppnar lite andra dörrar. Jag har ju jobbat lite under radarn i några år.

– Sen kommer det att ta några timmar till innan jag fattat helt vad jag har varit med om, avslutar Wings-fostrade målvakten.

