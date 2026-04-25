Poängmaskinen klar för spel i Sverige

Danny Dzhaniyev, 23, öste in poäng i ECHL den här säsongen.

Nu flyttar amerikanen till Sverige − och är klar för spel i IK Oskarshamn.

Danny Dzhaniyev är klar för allsvenska Oskarshamn.

Oskarshamn plockar in en spetsvärvning inför den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan.

Under lördagen presenterar IKO nämligen att de har gjort klart med 23-årige Danny Dzhaniyev som närmast kommer från ECHL där han har öst in poäng hos Utah Grizzlies.

– Danny är en snabb och skicklig forward som gjorde en mycket bra säsong. Han är kreativ i anfallsspelet och vi är väldigt glada att han valde att komma till IK Oskarshamn, särskilt med tanke på att flera andra klubbar också visade stort intresse, säger sportchef Arsi Piispanen på klubbens hemsida.

Danny Dzhaniyev prisades som årets rookie i ECHL

Danny Dzhaniyev är en liten forward, enbart 165 centimeter lång och 68 kilo lätt enligt EliteProspects, men besitter spetsegenskaper i det offensiva spelet. Han gick igenom det amerikanska utvecklingsprogrammet och spelade sedan i juniorligan USHL innan han tog kliver till collegeligan NCAA för spel med Penn State University. Där gjorde han 93 poäng på 146 matcher.

Föra året tog 23-åringen klivet till proffshockeyn i Nordamerika och skrev på för Utah Grizzlies som spelar i farmarligans farmarliga ECHL. Där gjorde han stor succé. Danny Dzhaniyev stod för 73 poäng, fördelat på 24 mål och 49 assist, på 72 matcher. Han kom därmed på delad tredjeplats i poängligan och efter säsongen prisades han som ”Årets Rookie” i ECHL.

Nästa säsong väntar alltså spel i HockeyAllsvenskan med Oskarshamn för Danny Dzhaniyev.

Source: Danny Dzhaniyev @ Elite Prospects