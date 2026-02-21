Ekonomisk kris – nu lämnar succésvensken

Anton Karlsson har gjort succé i skotska Fife Flyers. Nu lämnar svensken. Beskedet kommer en dag efter att klubben gått ut med ett pressmeddelande om sina ekonomiska utmaningar.

”Under de senaste dagarna har ägargruppen bakom Fife Flyers genomfört en omfattande översyn av klubbens verksamhet, ekonomi och övergripande inriktning, både på och utanför isen. Vår första prioritet är att skapa tydlighet och trygghet för våra supportrar. Kortfristig finansiering har säkrats för att stabilisera klubben och säkerställa att omedelbara åtaganden uppfylls. Samtidigt kommer nödvändiga korrigerande åtgärder att vidtas för att sätta organisationen på en mer stabil och ansvarsfull grund.”

Så skrev skotska Fife Flyers i ett pressmeddelande på sin hemsida igår, och fortsatte:

”En nybildad ledningsgrupp har nu tagit över och tillfört nytt kapital till klubben. Denna grupp är fast besluten att hantera konsekvenserna av beslut som fattades under den senaste övergångsperioden och som inte var förenliga med hållbar styrning eller sund ekonomisk förvaltning. Vissa åtaganden gjordes utan tillräcklig hänsyn till långsiktig hållbarhet, och effekterna av dessa beslut har märkts i hela organisationen och inom vårt samhälle. Dessa personer är inte längre involverade. Den nuvarande ledningens fokus är tydligt: att återställa stabilitet, stärka kontrollen och återuppbygga förtroendet genom disciplinerad och ansvarsfull ledning”.

Anton Karlsson lämnar Fife Flyers

Nu, bara en dag senare, kommer ett besked om att lagets stora stjärna Anton Karlsson lämnar enligt en gemensam överenskommelse. Karlsson har under säsongen imponerat stort och gjort 27 poäng på 24 matcher, vilket ger honom en ledning i den interna poängligan trots att han anslöt en bit in på säsongen. Han toppar poängligan före landsmannen Johan Porsberger. I laget spelar också Jonas Emmerdahl.

Karlsson inledde säsongen med 16 poäng på 13 matcher för Falun i HockeyEttan innan flytten till de brittiska öarna.

Hockeysverige.se söker Anton Karlsson.